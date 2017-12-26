Логистический сервис PickPoint подвел итоги 2017 года

В 2017 году общее число отправлений, доставленных через точки выдачи PickPoint, выросло на 58% по сравнению с 2016 годом. Сеть постаматов PickPoint увеличилась на 82%, сеть пунктов выдачи — на 49%. База уникальных пользователей выросла на 46%.

Основные показатели

Общее число отправлений через логистический сервис PickPoint в 2017 года составило около 7 млн.

Федеральная сеть постаматов и пунктов выдачи PickPoint увеличилась в 1,6 раза и составила 2698 точек. По состоянию на конец 2017 года, доля постаматов в общей сети PickPoint составила 54%.

География доставки

На 31 декабря 2017 года сеть PickPoint представлена в более 540 городах и населенных пунктах во всех краях, областях и республиках России. В соответствии со стратегией развития PickPoint по удвоению числа постаматов и классических пунктов выдачи заказов на территории Сибири, за отчетный период их количество выросло в 2 раза.

В 2017 году резко выросла популярность канала доставки PickPoint среди онлайн-покупателей в Москве и Московской области, что привело к более интенсивному росту количества точек по сравнению с запланированным и увеличению сети в 2 раза. Темпы роста сети PickPoint в Москве и области будут сохранены в 2018 году.

Качественные показатели сети

Средний срок хранения заказа в сети PickPoint в 2017 году практически остался без изменений. В постаматах этот показатель составил 1,27 дня, в пунктах выдачи заказов — 1,73 дня. В день доставки заказы из постаматов забирают 46,18% получателей, в пунктах выдачи — 19%.

Конечные пользователи

По состоянию на 31 декабря 2017 года, база уникальных покупателей PickPoint составила 4,696 млн человек, увеличившись почти на 46% по сравнению с показателем 2016 года. Доля совершающих повторные заказы составила 46%. В среднем на одного активного получателя PickPoint приходится 3 интернет-магазина, в которых он заказывает доставку товаров через постаматы и пункты выдачи.

Индекс потребительской лояльности NPS остался без изменений по отношению к прошлому году и составил 86%. Это означает что 9 из 10 получателей PickPoint поставили максимально высокую оценку сервису доставки.

Логистика возвратов

Доля невостребованных заказов, доставленных через сеть PickPoint, снизилась с 6,9% в 2016 году до 6% в 2017 году. Если рассмотреть в этом объеме доли невостребованных заказов по категориям товаров, то 11% приходится на категорию «Одежда и обувь», 10% — «Бытовая техника», 7% — «Аксессуары, бижутерия, часы», по 6% на «Детские товары», «Игрушки», «Спортивные товары» и категорию «Цифровая техника», по 5% на «Товары для дома» и «Косметика и парфюмерия», по 2% на «Продукты питания» и «Товары для животных», на прочие категории пришлось менее 2%.

Вторая волна активного развития сервиса «Клиентский возврат», разработанного для доставки не подошедшего товара от покупателя в интернет-магазин, началась в августе 2017 года. Ежемесячно к данному сервису подключаются новые партнеры, что обеспечило рост возвратного трафика с августа по декабрь 2017 года в 4 раза.

Для пользователей PickPoint доступна услуга возврата товара через постаматы и пункты выдачи заказов, при этом не имеет значения каким способом заказ был получен: в отделении Почты России, через курьерскую службу, в пункте самовывоза или через постамат.

Финансовые обязательства

Средний срок возврата денежных средств от PickPoint в интернет-магазин в разрезе общего объема отправлений составляет 3 рабочих дня после даты вручения заказа.

Мобильное приложение

В 2017 году популярность мобильного приложения PickPoint выросла в 2,5 раза. Уже около 20% получателей PickPoint с его помощью отслеживают статус заказа, выстраивают маршрут до точки выдачи, продляют срок хранения заказа и оценивают качество сервиса.