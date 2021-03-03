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Логистика RSS

Логистика для электронной торговли: прогноз роста

Data Insight при поддержке IML публикует основные цифры из годового отчёта по логистике. В инфографике показаны прогноз роста электронной торговли до 2024 года, оценка рынка логистики для e-commerce и другие важные данные.

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Вечером рассылаем ecommerce-дайджест опубликованных материалов за день. 

В течении дня (редко) ссылки или полезную информацию со сторонних сайтов. 

Автор: Анна
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