Major Fashion Day — Логистика и фулфилмент для новых fashion бизнес-моделей

Какие логистические сервисы обеспечивают рост онлайн-продаж в fashion-сегменте, за какое время фулфилмент-оператор может запустить продажи fashion-ритейлера на маркетплейсах, какие it-решения позволяют ускорить этот процесс, в чем преимущества работы логопарка полного цикла по сравнению с классическими складами, нюансы маркировки в системе «Честный знак» — эти и другие вопросы обсудим 9 декабря на онлайн-конференции Major Fashion Day.

Пандемия и локдаун нанесли мощный удар по всей fashion-индустрии. Среди всех сегментов розницы одежные и обувные магазины больше всего пострадали в 2020 году. По оценкам FCG, рынок в рублевом эквиваленте сократился на 17%, до 1,9 трлн. рублей, а в долларах — на 25%, до 26 млрд. долл. По итогам первого полугодия 2021 года далеко не все Fashion ритейлеры смогли вернуться к показателям продаж допандемического 2019 года.

Однако, импорт готовой одежды превысил показатели 2019 года на 10% в денежном выражении. Дисконтные одежные сети, федеральные сети и маркетплейсы растут двузначными темпами. По данным Data Insight, в 2020 году интернет-магазины по продаже одежды и обуви оформили на 40% больше заказов, чем в 2019 году. Доля этого сегмента на рынке e-commerce составила 27% по количеству заказов. Предварительные итоги 2021 года и среднесрочные планы развития обсудим на Major Fashion Day.

Для поддержания дальнейшего роста онлайн-продаж fashion ритейлеры и маркетплейсы активно развивают логистическую инфраструктуру — арендуют или строят самостоятельно новые складские мощности.

Приток инвестиций в складскую недвижимость

Новая экономическая реальность привела к значительному росту инвестиций в складскую и логистическую инфраструктуру. По данным Knight Frank, в I полугодии текущего года доля инвестиций в складские объекты в абсолютном выражении возросла более чем в два раза за год. «Мы видим ажиотаж инвестиционного интереса к сегменту: он привлекателен даже для крупных инвестфондов, которые ранее предпочитали торговые или офисные активы. Потенциал складского рынка далеко не исчерпан», — считает Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank.

Объем российского рынка фулфилмента, без учета маркетплейсов, оценивается в 30 млрд рублей. Согласно прогнозу Data Insight, в 2021 году его объем составит 41,8 млрд руб., а количество отправлений достигнет 186 млн. Совокупный̆ среднегодовой̆ темп роста (CAGR) с 2018 года составил 66%. С помощью фулфилмента был доставлен примерно каждый седьмой заказ.

На онлайн-конференции fashion ритейлеры и команда Major обсудят бизнес-модели, получившие наибольшее развитие, поделятся опытом организации оптимальной логистической и фулфилмент инфраструктуры. Особое внимание будет уделено следующим вопросам:

преимущества работы таможенного склада в рамках единого логистического комплекса;

подробный разбор кейсов по маркировке товаров в системе «Честный знак» — от подбора размера этикетки до выбора решений для обмена данными;

фулфилмент-сервисы для fashion ритейлеров, специфика работы с маркетплейсами;

новые варианты доставки товаров от поставщиков из Китая, преимущества ж/д доставки и комбинированных воздушно-наземных маршрутов.