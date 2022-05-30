Логистика сломалась…Что делать? Обсудим на форуме 9 июня!

9 июня в рамках выставки ECOM Expo`22 в павильоне № 1, конференц-зале D пройдет 7-й форум «СКЛАД И ЛОГИСТИКА ДЛЯ E-COMMERCE: РАБОТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ».

На мероприятии соберутся ведущие компании для обсуждения текущей ситуации на рынке. В фокусе внимания будут ключевые вопросы операционной деятельности, управленческие решения в свете последних событий в мире и экономике России на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Общение будет проходить в рамках тематических дискуссий.

Программа форума

Дискуссия «WMS для фулфилмент-оператора на базе 1С. В чем сходства, а в чём — отличия? Почему все старательно изобретают велосипед, а ходят всё ещё пешком: сроки, затраты, качество конечного продукта»

Тема доклада «Обзор решений для склада сегмента E-commerce: сортерные системы, роботизированные решения? Что эффективнее по процессам и по окупаемости»

Дискуссия «Фулфилмент: новые вызовы и возможности»

Тема доклада «Последняя миля брендов с характером. Практический опыт интернет-магазинов Smart.Rich.B#tch и SmartBeautyShop.ru»

Дискуссия «Последняя миля. Доставка заказов клиентам. Как улучшать качество услуг? Сложности и пути развития»

Дискуссия «Самовывоз: куда мы движемся?»

Спикеры и эксперты

Антон МИЗУНОВ , Директор по развитию Группы компаний «СКЛАДЫ РОССИИ» (г.Москва)

, Директор по развитию Группы компаний «СКЛАДЫ РОССИИ» (г.Москва) Анна КОЛОМЕНСКАЯ , Руководитель направления по развитию фулфилмента АО «Почта России» (г.Москва)

, Руководитель направления по развитию фулфилмента АО «Почта России» (г.Москва) Дмитрий ПЕРОВ , Независимый эксперт в области систем WMS и вопросах автоматизации складов (г.Москва)

, Независимый эксперт в области систем WMS и вопросах автоматизации складов (г.Москва) Ирина МИЗУНОВА , CEO Smart.Rich.B#tch, Owner&CEO SmartBeautyShop.ru (г.Москва)

, CEO Smart.Rich.B#tch, Owner&CEO SmartBeautyShop.ru (г.Москва) Андрей СОКОЛОВ , Директор производственного департамента Boxberry (г.Москва)

, Директор производственного департамента Boxberry (г.Москва) Сергей РОЖКО , Генеральный директор «Грузовичкоф Express» (г.Санкт-Петербург)

, Генеральный директор «Грузовичкоф Express» (г.Санкт-Петербург) Алексей ВАЙСБЕРГ , Директор по развитию Logsis (г.Москва)

, Директор по развитию Logsis (г.Москва) Алексей ПРЫГИН , Генеральный директор Top Delivery (г.Москва)

, Генеральный директор Top Delivery (г.Москва) Тембот КЕРЕФОВ , Операционный директор Я.Доставка (г.Москва)

, Операционный директор Я.Доставка (г.Москва) Вячеслав ПОМЕЩИКОВ , Генеральный директор СДТ (г.Москва)

, Генеральный директор СДТ (г.Москва) Алексей СПОДАРЕВ , Исполнительный директор, Маршрут (г.Москва)

, Исполнительный директор, Маршрут (г.Москва) Роман КАПЛИН , Генеральный директор DostavkaGuru (г.Москва)

, Генеральный директор DostavkaGuru (г.Москва) Евгений БАХАРЕВ , СEO Фулфилмент СДЭК (г.Москва)

, СEO Фулфилмент СДЭК (г.Москва) Андрей СТРЕЛЬЧИКОВ , Директор по стратегическому развитию «Грузовичкоф Express» (г.Санкт-Петербург)

, Директор по стратегическому развитию «Грузовичкоф Express» (г.Санкт-Петербург) Надежда РОМАНОВА , Генеральный директор PickPoint (г.Москва)

, Генеральный директор PickPoint (г.Москва) Григорий ФРЕНКИН , Исполнительный директор OmniCDEK (г.Москва)

, Исполнительный директор OmniCDEK (г.Москва) Тимофей ТРИУМФОВ, Коммерческий директор 5Post (г.Москва)

10 июня состоятся экскурсии на склады компаний СДТ, S3, Boxberry, DostavkaGuru, расположенные в Москве и Московской области. Все эти склады связаны с фулфилментом, ответственным храненение, упаковкой, комплектацией и доставкой заказов конечным клиентам, работой с возвратами.

Обогатите свои знания за счёт опыта ведущих компаний рынка, перенимайте и внедряйте на своих складах лучшие практики!