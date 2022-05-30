Логистика сломалась…Что делать? Обсудим на форуме 9 июня!
9 июня в рамках выставки ECOM Expo`22 в павильоне № 1, конференц-зале D пройдет 7-й форум «СКЛАД И ЛОГИСТИКА ДЛЯ E-COMMERCE: РАБОТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ».
На мероприятии соберутся ведущие компании для обсуждения текущей ситуации на рынке. В фокусе внимания будут ключевые вопросы операционной деятельности, управленческие решения в свете последних событий в мире и экономике России на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Общение будет проходить в рамках тематических дискуссий.
Программа форума
- Дискуссия «WMS для фулфилмент-оператора на базе 1С. В чем сходства, а в чём — отличия? Почему все старательно изобретают велосипед, а ходят всё ещё пешком: сроки, затраты, качество конечного продукта»
- Тема доклада «Обзор решений для склада сегмента E-commerce: сортерные системы, роботизированные решения? Что эффективнее по процессам и по окупаемости»
- Дискуссия «Фулфилмент: новые вызовы и возможности»
- Тема доклада «Последняя миля брендов с характером. Практический опыт интернет-магазинов Smart.Rich.B#tch и SmartBeautyShop.ru»
- Дискуссия «Последняя миля. Доставка заказов клиентам. Как улучшать качество услуг? Сложности и пути развития»
- Дискуссия «Самовывоз: куда мы движемся?»
Спикеры и эксперты
- Антон МИЗУНОВ, Директор по развитию Группы компаний «СКЛАДЫ РОССИИ» (г.Москва)
- Анна КОЛОМЕНСКАЯ, Руководитель направления по развитию фулфилмента АО «Почта России» (г.Москва)
- Дмитрий ПЕРОВ, Независимый эксперт в области систем WMS и вопросах автоматизации складов (г.Москва)
- Ирина МИЗУНОВА, CEO Smart.Rich.B#tch, Owner&CEO SmartBeautyShop.ru (г.Москва)
- Андрей СОКОЛОВ, Директор производственного департамента Boxberry (г.Москва)
- Сергей РОЖКО, Генеральный директор «Грузовичкоф Express» (г.Санкт-Петербург)
- Алексей ВАЙСБЕРГ, Директор по развитию Logsis (г.Москва)
- Алексей ПРЫГИН, Генеральный директор Top Delivery (г.Москва)
- Тембот КЕРЕФОВ, Операционный директор Я.Доставка (г.Москва)
- Вячеслав ПОМЕЩИКОВ, Генеральный директор СДТ (г.Москва)
- Алексей СПОДАРЕВ, Исполнительный директор, Маршрут (г.Москва)
- Роман КАПЛИН, Генеральный директор DostavkaGuru (г.Москва)
- Евгений БАХАРЕВ, СEO Фулфилмент СДЭК (г.Москва)
- Андрей СТРЕЛЬЧИКОВ, Директор по стратегическому развитию «Грузовичкоф Express» (г.Санкт-Петербург)
- Надежда РОМАНОВА, Генеральный директор PickPoint (г.Москва)
- Григорий ФРЕНКИН, Исполнительный директор OmniCDEK (г.Москва)
- Тимофей ТРИУМФОВ, Коммерческий директор 5Post (г.Москва)
10 июня состоятся экскурсии на склады компаний СДТ, S3, Boxberry, DostavkaGuru, расположенные в Москве и Московской области. Все эти склады связаны с фулфилментом, ответственным храненение, упаковкой, комплектацией и доставкой заказов конечным клиентам, работой с возвратами.
Обогатите свои знания за счёт опыта ведущих компаний рынка, перенимайте и внедряйте на своих складах лучшие практики!