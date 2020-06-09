Логистика в кризис: как выдержать удар?
Коронавирусный кризис устроил жесткий стресс-тест всему ритейлу. Логистика в нем сейчас похожа на самолет, попавший в грозу. Когда одно крыло ловит восходящий поток воздуха, а другое нисходящий, это может отправить машину в пике.
Особенно резко меняется спрос в онлайне. Кто-то столкнулся с пиком заказов, кто-то с резким падением. Многим игрокам пришлось приспосабливаться на лету.
Как перестраивать бизнес-процессы на складах и в доставке, когда у тебя половина офиса еще и на удаленке? Об этом мы поговорим 16 июня на второй онлайн-сессии из серии «Актуалии».
О формате
В преддверии своих больших мероприятий в августе и октябре, Oborot.ru запускает цикл онлайн-сессий по самым злободневным вопросам, волнующим интернет-магазины и офлайн-ритейл прямо сейчас.
Вторая онлайн-сессия пройдет 16 июня. Ее тема: Логистика и склад. Держи удар"
Формат: Две дискуссионные секции с интегрированными выступлениями
Расписание: 11:00-13:00, 13:20-15:20
Мы обсудим, как спикерам удалось в кратчайшие сроки перестроить процессы: доставки, хранения, возврата, управления численностью и рабочими процессами сотрудников. И многое — в режиме дистанционной работы.
О чём поговорим:
- Расширение складских площадей
- Глобальные изменения склада (распределённый склад, перенос в центр, переход на Dark Store и другие)
- Изменение бизнес-процессов внутри компании;
- Сбор и отгрузка большого количество заказов;
- Бесконтактная доставка;
- Управление товарным запасом
- Переход на ПВЗ и постаматы;
Кто будет выступать:
Руководители и специалисты крупного ритейла, которые непосредственно решают задачи логистики и склада, а также собственники средних и небольших интернет магазинов.
Кому будет полезно:
- Руководителям и специалистам логистических подразделений транспортных, производственных и торговых компаний, ритейла, производства.
- Операционному руководству небольших и средних интернет-магазинов;
- Всему руководству выходящего в онлайн традиционного ритейла;
- Девелоперам и собственникам складских площадей.
Участие для интернет-магазинов, ритейла логистических компаний бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться.