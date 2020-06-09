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Логистика RSS

Логистика в кризис: как выдержать удар?

Коронавирусный кризис устроил жесткий стресс-тест всему ритейлу. Логистика в нем сейчас похожа на самолет, попавший в грозу. Когда одно крыло ловит восходящий поток воздуха, а другое нисходящий, это может отправить машину в пике.

Особенно резко меняется спрос в онлайне. Кто-то столкнулся с пиком заказов, кто-то с резким падением. Многим игрокам пришлось приспосабливаться на лету.

Как перестраивать бизнес-процессы на складах и в доставке, когда у тебя половина офиса еще и на удаленке? Об этом мы поговорим 16 июня на второй онлайн-сессии из серии «Актуалии».

О формате

В преддверии своих больших мероприятий в августе и октябре, Oborot.ru запускает цикл онлайн-сессий по самым злободневным вопросам, волнующим интернет-магазины и офлайн-ритейл прямо сейчас.

Вторая онлайн-сессия пройдет 16 июня. Ее тема: Логистика и склад. Держи удар"

Формат: Две дискуссионные секции с интегрированными выступлениями

Расписание: 11:00-13:00, 13:20-15:20

Мы обсудим, как спикерам удалось в кратчайшие сроки перестроить процессы: доставки, хранения, возврата, управления численностью и рабочими процессами сотрудников. И многое — в режиме дистанционной работы.

О чём поговорим:

  • Расширение складских площадей
  • Глобальные изменения склада (распределённый склад, перенос в центр, переход на Dark Store и другие)
  • Изменение бизнес-процессов внутри компании;
  • Сбор и отгрузка большого количество заказов;
  • Бесконтактная доставка;
  • Управление товарным запасом
  • Переход на ПВЗ и постаматы;

Кто будет выступать:

Руководители и специалисты крупного ритейла, которые непосредственно решают задачи логистики и склада, а также собственники средних и небольших интернет магазинов.

Кому будет полезно:

  • Руководителям и специалистам логистических подразделений транспортных, производственных и торговых компаний, ритейла, производства.
  • Операционному руководству небольших и средних интернет-магазинов;
  • Всему руководству выходящего в онлайн традиционного ритейла;
  • Девелоперам и собственникам складских площадей.

Участие для интернет-магазинов, ритейла логистических компаний бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться.

Автор: Анна
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