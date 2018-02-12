Лопаты, ледорубы, скребки: Leroy Merlin рассказал о продажах снегоуборочной техники после снегопада

В компании проанализировали продажи снегоуборочной техники и инструментов после рекордного снегопада в ЦФО.

С 3 по 5 февраля в Москве прошел сильный снегопад: выпало почти 50 мм снега, хотя нормой в этот период считается 1-1,5 мм осадков в сутки. В некоторых местах высота сугробов достигала 90 мм. Погодная аномалия затронула также Смоленскую, Калужскую, Ивановскую, Костромскую, Владимирскую и другие области Центрального федерального округа.

Рекорды отметили не только синоптики, но и ритейлеры. Компания Leroy Merlin проанализировала показатели продаж по различным категориям снегоуборочной техники и инструментов за первую неделю месяца. Аналитики сравнили их с аналогичными показателями за январь этого года.

Оказалось, что продажи скребков для снега возросли на 70%, а ледорубов — на 43%. Клиенты приобрели на 25% больше лопат.