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Лопаты, ледорубы, скребки: Leroy Merlin рассказал о продажах снегоуборочной техники после снегопада

В компании проанализировали продажи снегоуборочной техники и инструментов после рекордного снегопада в ЦФО.

С 3 по 5 февраля в Москве прошел сильный снегопад: выпало почти 50 мм снега, хотя нормой в этот период считается 1-1,5 мм осадков в сутки. В некоторых местах высота сугробов достигала 90 мм. Погодная аномалия затронула также Смоленскую, Калужскую, Ивановскую, Костромскую, Владимирскую и другие области Центрального федерального округа.

Рекорды отметили не только синоптики, но и ритейлеры. Компания Leroy Merlin проанализировала показатели продаж по различным категориям снегоуборочной техники и инструментов за первую неделю месяца. Аналитики сравнили их с аналогичными показателями за январь этого года.

Оказалось, что продажи скребков для снега возросли на 70%, а ледорубов — на 43%. Клиенты приобрели на 25% больше лопат.

«В Leroy Merlin мы оперативно реагируем на все тренды, следим за новостями и используем особо актуальные для создания ситуативного контента. У нас широкий выбор каналов коммуникации, с которыми мы постоянно экспериментируем.

Снежные погодные условия в Москве и области мы обыграли, тем самым повысив продажи снегоуборочной техники. На сайте и мобильной версии появился баннер, а по нашей абонентской базе мы сделали рассылку пуш-уведомлений, click rate которых составил около 10%. Пока рано подводить итоги, но можем сказать, что за первые 6 дней февраля мы превысили продажи снегоуборочной техники за весь февраль 2017 года. И в среднем в этот период ежедневные продажи в 2,5 раза выше январских.

Кстати, у нас стартовали интернет-продажи в Красногорске, и первый покупатель купил именно лопату. Так что клиенты Leroy Merlin неплохо подготовились к рекордным снегопадам», — прокомментировал ситуацию руководитель проекта интернет-коммерции Leroy Merlin Андрей Державец.

Автор: Анна
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