Louis Vuitton запустил интернет-магазин в России

Французский модный дом Louis Vuitton первым из производителей товаров класса люкс запустил онлайн-продажи в России.

Компания обещает бесплатную доставку «во все города России», либо выбранный и оплаченный товар можно забрать в одном из бутиков Louis Vuitton. Оплата производится банковской картой или банковским переводом. «Услуга доставки доступна для всех категорий изделий, кроме парфюма, часов и ювелирных изделий», — сообщается на сайте компании.

На сайте магазина продаются текущие коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, часы, сумки, ювелирные украшения и парфюмерия.

Кроме того, на сайте доступна персонализация товаров, то есть можно нанести инициалы владельца на багажные бирки или выбрать из нескольких видов ремней для часов.

Louis Vuitton основан в 1854 году, входит в международный холдинг LVMH. В России у бренда 5 магазинов (3 в Москве, 1- в Сочи и 1- в Санкт-Петербурге).