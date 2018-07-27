Лучшие интернет-магазины по версии «Рейтинга Рунета-2018»

Всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета-2018» подвел итоги. Торжественная церемония награждения прошла в Москве в четверг, 26 июля.

В категории «Сайты» первых мест удостоились проекты: leviev group, «Чемпионат Porsche», Router.yota, Oollee, creddy, Enjoy Kamchatka, Vympel group, «ресторан 45/60, «форма Зенита», «Никита Хрущев», Металлоинвест, «Бессмертный полк», ЭКСМО, A320neo S7, Парк Шишки, ДомКлик, Red Collar team, ARCON, Zoomanity, Сapital Towers, MASHKARA и «8 планет».

По традиции наибольшее количество работ — 74, было подано в номинацию «Интернет-магазины». Первого места удостоился сайт re-store.ru, второго — brandshop.ru, третьего — lampinroom.ru.

Нововведение этого года, номинация «Монобрендовые интернет-магазины» собрала 37 заявок. Первое место в ней было присуждено сайту shop.miratorg.ru, второе — divanchik.ru, третье — zhilyova.ru.

Полный список победителей этого года можно найти на сайте конкурса: сайты, мобильные приложения.

Сергей Бесшабашнов, руководитель конкурса «Рейтинг Рунета»: «Уровень работ и их количество относительно конкретных номинаций, как правило, являются отражением общих тенденций. Так, в этом году мы отметили снижение количества заявок в номинации „СМИ“, „Потребительские товары“ и „Промо-сайты“. Основная причина тому — смещение акцентов на соцсети и расширение предлагаемого соцсетями спектра инструментов. С другой стороны, увеличилось количество подаваемых проектов в категорию „Некоммерческие и государственные организации“. То есть можно говорить о том, что государство становится все более онлайновым. Почти на четверть увеличилось количество конкурсантов в номинации „Сервисы“. Это позитивная, если хотите, жизнеутверждающая тенденция, наглядно иллюстрирующая стартап-активность».

Организаторы конкурса благодарят информационных партнеров: Cossa, Shopolog, Аdindex, Apps4all, SearchEngines, Rusability, РАЭК, АИА, Интернет в цифрах, SEOnews, Лайкни.ру, REG.RU, Re-port, Numeralis, Е-pepper, Redsoft, MarketingPeople, Apptractor, SPECIA, Apps4all. Генеральный спонсор конкурса: агентство интернет-маркетинга Demis Group. Официальная тендерная площадка — WORKSPACE.