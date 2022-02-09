Любовь царит повсюду: как россияне отметят День святого Валентина

Каждый год в преддверии Дня всех влюбленных россияне делятся на 2 группы: планирующих отмечать праздник и не поддерживающих такую инициативу. Эксперты Авито опросили 2 000 респондентов и выяснили, какой процент горожан собираются праздновать, что они хотят подарить любимым и сколько готовы потратить на подарок. Исследование показало, что большая часть опрошенных (73%) планируют отмечать 14 февраля, а меньшая (27%) предпочитают остаться в стороне.

Большинство респондентов — 53%, в этом году хотят провести День всех влюбленных в домашней обстановке, 29% склоняются к походу в ресторан, а некоторые планируют устроить оригинальное свидание (27%) или провести романтические выходные за городом (25%). Что интересно, в этом году участники опроса собираются приобрести к празднику более бюджетные подарки — больше трети опрошенных (35%) планируют потратить до 3 000 рублей, в то время как в прошлом году максимальной суммой для большинства было 5 000 рублей.

Если отмечать, то как?

Исследование продемонстрировало, что большинство респондентов в целом по России (73%) любят День святого Валентина и хотят отметить этот праздник. Наибольший процент желающих отпраздновать 14 февраля был зафиксирован в Новокузнецке (84%), Санкт-Петербурге (84%), Москве (82%) и Казани (82%). Меньше всего отмечать День всех влюбленных собираются респонденты из Тюмени — 56% от общего числа опрошенных в городе.

Топ-10 самых «влюбленных» городов:

Новокузнецк (84%) Санкт-Петербург (84%) Москва (82%) Казань (82%) Ижевск (80%) Красноярск (80%) Ярославль (78%) Нижний Новгород (76%) Воронеж (75%) Екатеринбург (75%)

Большинство опрошенных россиян оказались любителями домашних посиделок — 53% респондентов отметили, что планируют провести праздник дома. При этом больше всего «домоседов» проживает в Набережных Челнах и Ульяновске — 76% и 66% опрошенных соответственно отдают предпочтение домашним праздникам.

На втором месте оказался поход в ресторан — 29% респондентов по всей России решили в этом году не сидеть дома, а провести 14 февраля в заведении. Больше всего желающих отметить праздник вне дома — в Санкт-Петербурге (50%) и Уфе (43%). В Москве процент респондентов, отметивших поход в ресторан, как оптимальный вариант, составил 37% от общего числа опрошенных.

27% опрошенных в этом году решили отойти от стандартных вариантов и устроить необычное свидание. Самыми креативными респондентами оказались жители Москвы (37%), а также Нижнего Новгорода, Самары и Тюмени — 36% опрошенных в каждом из городов. Что интересно, были и те, кто собирается устроить праздничное свидание в онлайн-формате — такой вариант выбрали 4% респондентов в целом по России. Значимый процент влюбленных, предпочитающих романтический вечер в онлайне, был зафиксирован в Красноярске — 13% участников опроса из города, а также в Иркутске — 12%.

25% респондентов в этом году в честь праздника хотят провести романтические выходные за городом, и еще 23% собираются сходить со своим партнером в кино.

Если дарить, то что?

Самыми популярными подарками на 14 февраля среди респондентов по всей России оказались косметика и парфюмерия (28%), цветы (26%) и сладости (22%). Также в топ-5 в этом году вошли предметы для хобби и отдыха (22%).

Кроме того, востребованными вариантами оказались подарочные сертификаты — их хотят подарить 30% от всех опрошенных, а также одежда, обувь и аксессуары (15%). Ювелирными украшениями хотят порадовать своих половинок 13% респондентов.

Из менее популярных подарков можно выделить гаджеты и алкоголь — их собираются дарить по 8% от всех участников опроса. Также небольшой процент респондентов собираются преподнести любимым в качестве подарка поездку за город (7%).

Превалирующая часть участников опроса (80%) при покупке подарка планируют не выходить за рамки 5 000 рублей: 23% собираются уложиться в бюджет до 1 000 рублей, 35% — до 3 000 рублей, еще 22% — до 5 000 рублей. Подарки стоимостью от 5 000 до 10 000 рублей приобретут около 11% респондентов, еще 6% опрошенных отметили, что готовы потратить на 14 февраля от 10 000 рублей и больше.

Если не отмечать, то почему?

В этом году 27% опрошенных, состоящих в отношениях или браке, заявили, что не планируют отмечать День святого Валентина по разным причинам. 68% группы не признают 14 февраля праздником, 13% предпочитают отмечать православный праздник — День Петра и Февронии, 9% убеждены, что День всех влюбленных — это маркетинговый ход бизнеса, а 8% признались, что отмечать 14 февраля не хочет их партнер.