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М.Видео-Эльдорадо и «Инвитро» договорились о партнёрстве в сфере продвижения сервисов для здоровья

Компания М.Видео стала первым ритейл-партнёром «Инвитро», одной из ведущих российских компаний в сфере лабораторной диагностики и медицинских услуг. М.Видео и Эльдорадо расширяют ассортимент дополнительных сервисов и запускают продажи сертификатов для диагностики здоровья в своих розничных магазинах и онлайн.

М.Видео-Эльдорадо в рамках растущего спроса на продукты для спорта и заботы о своём здоровье запускает продажи сертификатов на комплексные лабораторные исследования «Инвитро». Покупатели М.Видео и Эльдорадо могут приобрести одну из 12 программ, в том числе: комплекс исследований для диагностики сахарного диабета, программу проверки общего состояния здоровья, комплекс для оценки функционирования щитовидной железы, тест на определение уровня витамина Д, специальные программы для подбора правильного питания и оптимального объёма физических нагрузок, комплекс исследований при планировании беременности и ряд других.

Партнёрство с «Инвитро» расширяет продуктовый портфель М.Видео-Эльдорадо и позволяет предложить клиентам ряд интегрированных сервисов для наблюдения за основными показателями своего здоровья и заботы о нем. Как для «Инвитро», так и для М.Видео-Эльдорадо, это первый опыт подобной коллаборации, который стороны планируют развивать в дальнейшем за счёт новых продуктов и сервисов из сферы высокоточной лабораторной диагностики.

Главные преимущества программ — в комплексном подходе к заботе о здоровье, простоте и скорости получения услуги. За одно посещение можно пройти необходимые лабораторные исследования в комфортных условиях и оперативно получить результаты для дальнейшего обсуждения с лечащим врачом.

«Группа М.Видео-Эльдорадо активно развивает направление дополнительных сервисов — наш ассортимент насчитывает более 70 услуг, включая страховые продукты, сертификаты на медицинские онлайн-консультации. За последний год спрос на сервисы, напрямую не связанные с обслуживанием техники, вырос на 34%, так как наши онлайн-платформы и магазины являются удобным каналом покупок. Впервые на российском рынке сертификаты на клинические исследования будут доступны широкой аудитории, а не только посетителям лабораторий, и они органично дополняют наш ассортимент.

По данным PWC, в России 71% опрошенных потребителей уделяет больше внимания здоровью и поддержанию физической формы, а 53% заявляют о потребности в медицинских товарах и услугах. Сейчас многие стараются заниматься спортом, социальные сети предлагают различные форматы тренировок, фитнес-клубы мотивируют клиентов скидками, все это создаёт дополнительный спрос на гаджеты для занятий спортом и контроля физических показателей, но ставить рекорды лучше после необходимых обследований и рекомендаций врача. Мы надеемся, популяризация технических новинок вместе с возможностями лабораторной диагностики будет способствовать формированию новых здоровых привычек».

Директор направления «Финансовые услуги и сервисы» Группы М.Видео-Эльдорадо Валерия Шатковская

По итогам 2020 года в Группе М.Видео-Эльдорадо продажи девайсов для фитнеса (умных и спортивных часов, фитнес-трекеров, спортивных наушников) увеличились более чем на четверть в количественном выражении и более чем на 65% в денежном. Спрос на товары для здоровья и заботы о себе (зубные щётки, ирригаторы, напольные весы) прибавил порядка 40% в штуках и около четверти в деньгах.

«Инвитро» принимает сертификаты, приобретенные в М.Видео и Эльдорадо, в течение года в любом из медицинских офисов сети, которых на сегодняшний день насчитывается более 1600. Приобрести сертификаты можно для себя или в подарок. Стоимость, в зависимости от выбранного комплекса, составляет от 850 до 10 599 рублей. При покупке сертификата клиентам М.Видео также доступно накопление бонусных баллов в программе лояльности M.Club.

«Сертификаты от „Инвитро“ — это инновационный формат комплексных диагностических программ, позволяющий быстро и просто оценить основные показатели своего здоровья. Программы имеют высокую аналитическую ценность, каждая из них содержит продуманный набор исследований, составленный врачами-клиницистами и полностью соответствующий всем современным медицинским рекомендациям. Кроме того, для нас, как и для всего рынка отечественной лабораторной диагностики, это качественно новая модель, позволяющая нам стать ближе к нашим клиентам и предложить им оптимальный по стоимости и, безусловно, полезный продукт в новой точке контакта. Мы расцениваем данный проект как крайне перспективный и намерены в дальнейшем разрабатывать и внедрять похожие проекты в других сферах розничной торговли во всех регионах присутствия нашей сети. Мы уверены, что с помощью такого сильного партнёра, как М.Видео-Эльдорадо, мы сможем сделать процесс заботы о своём здоровье проще и комфортнее».

Директор по операционному маркетингу группы компаний «Инвитро» Юлия Политова

Автор: Анна
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