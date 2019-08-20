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«М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ начинают принимать оплату по QR-кодам

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ объявляют о старте тестирования системы быстрых платежей (СБП). С сентября клиенты банков, подключённых к сервису, смогут совершить покупку по QR-коду в пилотных магазинах. Появление и развитие новых платёжных инструментов позволит повысить качество финансовых услуг и привлекательность безналичных расчётов для покупателей.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ доработали программное обеспечение касс и платёжных терминалов и запускают пилот по приёму быстрых платежей. При оформлении покупки кассир вводит сумму к оплате на кассовом аппарате, банк передаёт эти данные в Национальную систему платёжных карт (НСПК), которая, в свою очередь, генерирует уникальный QR-код. Клиент через мобильное приложение своего банка, подключённого к системе СБП, сканирует этот код на эквайринговом терминале и подтверждает оплату, после чего деньги моментально поступают на счёт ритейлера.

Пилот пройдёт в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве. После окончания пилота партнёры планируют масштабировать систему быстрых платежей на все магазины «М.Видео» и «Эльдорадо». По оценкам Группы, доля быстрых платежей в обороте компании может достигнуть 4% по прошествии первого года после развёртывания.

«Мобильные технологии все больше проникают в финансовую сферу. Уже сейчас больше половины наших клиентов оплачивают товары безналичным расчётом, а почти каждый третий делает это без использования пластиковой карты. Распространение новых платёжных инструментов, в том числе быстрых платежей, позитивно скажется на всём рынке. Покупатели смогут выбрать удобное для них решение, а ритейлеры — сократить издержки за счёт более низкой тарифной ставки по сравнению с классическим эквайрингом и предложить клиентам выгодные условия и дополнительные бонусы. После завершения пилота и масштабирования проекта мы предложим покупателям систему мотивации по использованию СПБ в рамках программы лояльности», — отметила финансовый директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Соколова.

«На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Группой „М.Видео-Эльдорадо“ и реализовали несколько совместных проектов в области транзакционного бизнеса. Введение этого инновационного продукта поможет одной из ведущих розничных компаний России успешно добиться поставленной цели — удешевить комиссию при расчётах. Для ВТБ реализация данного проекта — также важная веха. Теперь аналогичное решение мы сможем предложить и другим компаниям, заинтересованным в снижении эквайринговой комиссии», — отметил Александр Боциев, начальник управления продаж расчётных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Автор: Анна
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