«М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ начинают принимать оплату по QR-кодам

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ объявляют о старте тестирования системы быстрых платежей (СБП). С сентября клиенты банков, подключённых к сервису, смогут совершить покупку по QR-коду в пилотных магазинах. Появление и развитие новых платёжных инструментов позволит повысить качество финансовых услуг и привлекательность безналичных расчётов для покупателей.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ доработали программное обеспечение касс и платёжных терминалов и запускают пилот по приёму быстрых платежей. При оформлении покупки кассир вводит сумму к оплате на кассовом аппарате, банк передаёт эти данные в Национальную систему платёжных карт (НСПК), которая, в свою очередь, генерирует уникальный QR-код. Клиент через мобильное приложение своего банка, подключённого к системе СБП, сканирует этот код на эквайринговом терминале и подтверждает оплату, после чего деньги моментально поступают на счёт ритейлера.

Пилот пройдёт в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве. После окончания пилота партнёры планируют масштабировать систему быстрых платежей на все магазины «М.Видео» и «Эльдорадо». По оценкам Группы, доля быстрых платежей в обороте компании может достигнуть 4% по прошествии первого года после развёртывания.

«Мобильные технологии все больше проникают в финансовую сферу. Уже сейчас больше половины наших клиентов оплачивают товары безналичным расчётом, а почти каждый третий делает это без использования пластиковой карты. Распространение новых платёжных инструментов, в том числе быстрых платежей, позитивно скажется на всём рынке. Покупатели смогут выбрать удобное для них решение, а ритейлеры — сократить издержки за счёт более низкой тарифной ставки по сравнению с классическим эквайрингом и предложить клиентам выгодные условия и дополнительные бонусы. После завершения пилота и масштабирования проекта мы предложим покупателям систему мотивации по использованию СПБ в рамках программы лояльности», — отметила финансовый директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Соколова.