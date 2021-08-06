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М.Видео-Эльдорадо масштабирует систему видеоаналитики

Компания «М.видео» до конца года планирует расширить проект по видеоаналитике на порядка 50 магазинов. По результатам пилота анализ видеопотока доказал коммерческую эффективность — коэффициент привлечения клиентов в пилотных магазинах рос на треть быстрее за счёт повышения качества клиентского сервиса и реализации сценария «одинокий покупатель». Собственное решение, разработанное компанией, в среднем в пять раз дешевле рыночных аналогов и позволяет окупать инсталляцию с первого месяца.

М.Видео-Эльдорадо масштабирует систему видеоаналитики, разработанную собственным дата-офисом Группы. В июне компания настроила решение по видеоаналитике в пяти дополнительных локациях в Москве, и до конца года планирует увеличить их число до 50 в столице и области — таким образом, число камер, подключённых к нейросети, вырастет до 250. Решение, созданное командой разработчиков Группы, задействует данные с уже установленных в магазинах камер видеонаблюдения, что сводит к минимуму затраты на внедрение. Разворачивать решение персонал магазина может самостоятельно в течение одного дня.

В рамках пилота ритейлер уже реализовал три основных сценария использования полученных данных: «одинокий покупатель», «очередь у касс» и «тепловая карта магазина». Первым направлением стала быстрая помощь покупателям, которые уже некоторое время стоят у полки или перемещаются по торговому залу в поисках консультанта. ИТ-решение оперативно выявляет таких клиентов и отправляет уведомление сотрудникам магазина через чат-бот. Технология способствует повышению внимательности персонала к покупателям и росту качеству сервиса. С начала проекта количество уведомлений о необходимости помочь клиенту или открыть дополнительные кассы сократилось на 75%, а коэффициент конверсии вырос на 35% по сравнению с сопоставимыми магазинами.

«Уникальность архитектуры видеоаналитики М.Видео-Эльдорадо состоит в небольших затратах на подключение одного магазина и высокой скорости развёртывания. При этом инвестиции полностью оправданы за счёт более эффективного управления розничными процессами и повышения конверсии магазинов. По нашим подсчётам, внедрение сервиса окупается уже с первого месяца, принося дополнительные продажи. Более того, мы работаем над расширением KPI технологии, закладывая в анализ оценку эффективности разных категорийных и бренд-зон, выявление наиболее удачных конфигураций торгового зала и скорости подхода и обслуживания покупателей».

Руководитель направления видеоаналитики М.Видео-Эльдорадо Максим Шакура.

Команда видеоаналитики дата-офиса М.Видео-Эльдорадо создала простой и быстрый алгоритм масштабирования системы. Теперь ее могут развернуть сотрудники магазина самостоятельно в течение одного-двух дней: достаточно подключить компьютер к сети, привязать и настроить позиционирование камер, а также разметить зоны, которые требуют анализа.

Система видеоанализа разработана дата-офисом М.Видео-Эльдорадо. Данные с IP-камер магазина обрабатываются нейронной сетью на основе YOLO — решения для детекции множественных объектов на изображении. Для обработки видеопотока используются облачные решения и инфраструктура на основе Raspberry. Интеллектуальное решение по заданным параметрам в режиме реального времени анализирует поток данных из магазина, может отличить сотрудников от посетителей, а затем «накладывает» данные о местоположении людей на план магазина. Нейросеть также анализирует количество посетителей в зоне выдачи товара и касс. В случае превышения нормы персонал получит сообщение и предпримет действия для разрешения ситуации.

Автор: Анна
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