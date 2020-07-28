«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи по модели маркетплейса с расширенным ассортиментом техники

Крупнейший в РФ ритейлер электроники и бытовой техники группа «М. Видео-Эльдорадо» расширяет ассортимент и начинает сотрудничать с производителями, ритейлерами и дистрибьюторами по модели маркетплейса. При этом компания сохраняет текущую бизнес-модель, в рамках которой самостоятельно закупает товары и управляет стоком. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках подхода «бесконечная полка» «М. Видео-Эльдорадо» расширила список категорий товаров и брендов, доступных на онлайн-платформе. Группа начнет работу с новыми категориями, смежными с электроникой и бытовой техникой, — электроинструментами, товарами для ухода за детьми, электронными игрушками, спортивными тренажерами, что позволит привлечь новых клиентов и увеличить частоту покупок.

«Бесконечная полка» позволяет ритейлеру более гибко подходить к ассортименту, исследовать новые ниши без риска для эффективности. Наличие редких специальных моделей позволит привлечь больше покупателей, при этом то, что будет пользоваться высоким спросом, компания сможет закупать и продавать сама, увеличивая рентабельность«, — поясняет президент Группы «М. Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

Как отмечается в сообщении, в планах у компании развитие сотрудничества с крупными производителями и мерчантами, также с помощью платформы goods. ru. К концу года количество прямых партнерских соглашений может составить около 60.

Новым этапом в развитии гибкого подхода группы к управлению ассортиментом станут продажи через собственный маркетплейс. Ранее «М. Видео» и «Эльдорадо» работали с партнерами в формате «вендор каталога», предлагая покупателям отдельные модели со склада аккредитованных производителей.

Ранее сообщалось, что в июне 2020 года группа «М. Видео-Эльдорадо» получила международную премию SAP Quality Awards СНГ 2020 в номинации «Передовые технологии». Члены жюри отметили бронзовой наградой первое в России внедрение модуля по управлению складским двором — SAP Yard Logistics.