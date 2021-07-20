М.Видео-Эльдорадо объявляет о назначении директора по логистике и фулфилменту

«М.видео» объявляет об организационных изменениях — к команде Группы присоединился Андрей Павлович в качестве директора по логистике и фулфилменту.

Андрей Павлович в новой роли сфокусируется на цифровизации всех логистических процессов М.Видео-Эльдорадо и построении фулфилмент-инфраструктуры, использующей развитую сеть магазинов как основу «капиллярной» логистики. Среди ключевых задач — развитие новых продуктов и бизнес-моделей последней мили для повышения качества клиентского сервиса и выстраивание глубокой и детальной аналитики и прозрачной системы мониторинга на каждом этапе движения товара для роста эффективности всех логистических процессов Группы.

Директор по логистике и фулфилменту подчиняется генеральному директору М.Видео-Эльдорадо Александру Изосимову.

Андрей работает в сфере управления дистрибуцией и логистикой почти 20 лет. В качестве директора цепи поставок в Ozon отвечал за операции, запуск и работу фулфилмент-центров, а также участвовал в разработке и внедрении новой долгосрочной стратегии развития компании. До прихода в М.Видео-Эльдорадо г-н Павлович занимал должность директора по логистике в «Перекрёсток Впрок».

Ирина Дементьева в рамках текущей позиции директора по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой в прямом подчинении у Андрея Павловича продолжит отвечать за операционные процессы логистики и управления запасами, а также внедрение новых цифровых решений в операционную деятельность.