М.Видео-Эльдорадо объявляет о назначении директора по логистике и фулфилменту
«М.видео» объявляет об организационных изменениях — к команде Группы присоединился Андрей Павлович в качестве директора по логистике и фулфилменту.
Андрей Павлович в новой роли сфокусируется на цифровизации всех логистических процессов М.Видео-Эльдорадо и построении фулфилмент-инфраструктуры, использующей развитую сеть магазинов как основу «капиллярной» логистики. Среди ключевых задач — развитие новых продуктов и бизнес-моделей последней мили для повышения качества клиентского сервиса и выстраивание глубокой и детальной аналитики и прозрачной системы мониторинга на каждом этапе движения товара для роста эффективности всех логистических процессов Группы.
Директор по логистике и фулфилменту подчиняется генеральному директору М.Видео-Эльдорадо Александру Изосимову.
Андрей работает в сфере управления дистрибуцией и логистикой почти 20 лет. В качестве директора цепи поставок в Ozon отвечал за операции, запуск и работу фулфилмент-центров, а также участвовал в разработке и внедрении новой долгосрочной стратегии развития компании. До прихода в М.Видео-Эльдорадо г-н Павлович занимал должность директора по логистике в «Перекрёсток Впрок».
Ирина Дементьева в рамках текущей позиции директора по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой в прямом подчинении у Андрея Павловича продолжит отвечать за операционные процессы логистики и управления запасами, а также внедрение новых цифровых решений в операционную деятельность.
«На фоне роста онлайн развитая сеть магазинов даёт М.Видео-Эльдорадо существенные преимущества в скорости доставки и организации последней мили. Фулфилмент как комплекс мероприятий с момента оформления клиентом заказа до его получения становится важным направлением развития наравне с операционной логистикой. Как и в компании в целом, в логистической функции происходит много изменений, связанных с внедрением новых цифровых решений, продуктового подхода, что позволит нам создать гибкие дистрибуционные процессы, необходимые для расширения ассортимента и обеспечения готовности заказов в любом удобном для клиента месте в нужное время. Уверен, что благодаря опыту и экспертизе Андрея мы ускорим трансформацию и достигнем поставленных целей».
Генеральный директор Группы М.Видео-Эльдорадо Александр Изосимов