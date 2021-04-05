М.Видео-Эльдорадо объявляет о трансформации Совета директоров
Компания «М.видео» сообщает о том, что Совет директоров Компании принял решение о проведении 07 мая 2021 года годового Общего собрания акционеров. В рамках реализации мер по совершенствованию корпоративного управления Совет директоров утвердил список кандидатов в новый состав Совета. В случае принятия соответствующих решений акционерами, доля независимых директоров в Совете директоров увеличится до одной трети.
Группа М.Видео-Эльдорадо реализует ряд последовательных шагов, направленных на совершенствование практик корпоративного управления. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 29 декабря 2020 года численный состав Совета директоров был сокращён с 14 до 9 человек. В соответствии с рекомендациями акционеров и инвесторов, а также лучшими практиками корпоративного управления в первом квартале 2021 года Совет директоров Группы провёл консультации с миноритарными акционерами в отношении ряда кандидатов, в том числе, новых независимых директоров, номинированных к утверждению на собрании акционеров.
В список кандидатур в новый состав Совета директоров ПАО «М.видео» вошли:
- Блазе Андреас (Andreas Blasé), неисполнительный директор
- Броветт Джон (John Browett), независимый директор
- Гуцериев Саид Михайлович, неисполнительный директор
- Лапшина Екатерина Викторовна, независимый директор
- Миракян Авет Владимирович, неисполнительный директор
- Орчел Риккардо (Riccardo Orcel), неисполнительный директор
- Преображенский Владимир Владимирович, независимый директор
- Тынкован Александр Анатольевич, неисполнительный директор
- Фернандес Энрике, неисполнительный директор
Таким образом, в Совет директоров Компании могут войти три независимых директора, количество представителей основного акционера М.Видео-Эльдорадо, Группы «САФМАР», сократится до двух человек.
Информация о независимых кандидатах и новых кандидатах в Совет директоров:
Джон Броветт
2017 – настоящее время – Билсейв ЮК/ Billsave UK, Генеральный директор
2018 – настоящее время – Бостон Консалтинг Групп / Boston Consulting, Старший советник
2015 – 2017 – Данельм Групп / Dunelm Group , Генеральный директор
2013 – 2015 – Монсун Ассессориз/Monsoon Accessorize, Генеральный директор
2012 – 2012 - Apple/Старший вице-президент Эппл по розничной торговле
2007 – 2012 – Диксонз Ритейл /Dixons Retail, Генеральный директор
Екатерина Лапшина
2017 – настоящее время – учредитель и генеральный директор - ЕРА холдинг ООО «ЕРА», частной холдинговой компанией с активами в сфере добычи полезных ископаемых, логистике и медиа
2015 – 2018 – Генеральный директор, ООО «МАРСФИЛД КЭПИТАЛ», управляющей компании фонд прямых инвестиций Telconet (активы под управлением 1 млрд долл. США), председатель советов директоров портфельных компаний
2016 – 2017 – член правления хедж-фонда Gemcorp, АО "Систем Кэпитал Менеджмент" (Украина)
2010 – 2015 – работала на различных должностях в ООО «МАРСФИЛД КЭПИТАЛ» и портфельных компаниях, в том числе на должности члена Наблюдательного совета Укртелекома, Председатель Комитета по стратегии Правления, члена правления ВегаТелеком.
2010 – 2013 – Адела Холдинг Лимитед (Россия), руководитель отдела инвестиций, младший партнер.
Владимир Преображенский, независимый директор действующего состава Совета Группы М.Видео-Эльдорадо с 2016 года.
2012 – 2014 годах — директор по исследованиям Московской школы управления «Сколково»
2013 – настоящее время — приглашённый профессор Российской экономической школы
2016 года – настоящее время — независимый член совета директоров ПАО «М.видео»
Должности, занимаемые в других организациях
2014 – настоящее время — член совета директоров ООО «Волга-Днепр Москва»
2016 – настоящее время — представитель совета директоров ООО «МУЛЬТиКУБИК»
2018 – настоящее время — член совета директоров Volga-Dnepr Logistics B.V.
Риккардо Орчел
2021 – вице-председатель ВТБ Капитал, Москва - вице-председатель и управляющий директор
2011 – 2021 – Управляющий директор, Руководитель отдела глобальных банковских операций (M&A, ECM и DCM) Член Исполнительного комитета корпоративного и инвестиционного банка ВТБ Капитал
2014 – 2017 – ВТБ Европа: Член Правления ВТБ Европа (ВТБ Франция, ВТБ Германия и ВТБ Австрия)
2011 – 2016 – EN+, Холдинг двух ведущих компаний: "ЕвроСибЭнерго" и "Русал"
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров Компании по состоянию на 13 апреля 2021 года.
Годовое Общее собрание акционеров Компании пройдёт в заочной форме 07 мая 2021 года.
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