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М.Видео-Эльдорадо объявляет о трансформации Совета директоров

Компания «М.видео» сообщает о том, что Совет директоров Компании принял решение о проведении 07 мая 2021 года годового Общего собрания акционеров. В рамках реализации мер по совершенствованию корпоративного управления Совет директоров утвердил список кандидатов в новый состав Совета. В случае принятия соответствующих решений акционерами, доля независимых директоров в Совете директоров увеличится до одной трети.

Группа М.Видео-Эльдорадо реализует ряд последовательных шагов, направленных на совершенствование практик корпоративного управления. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 29 декабря 2020 года численный состав Совета директоров был сокращён с 14 до 9 человек. В соответствии с рекомендациями акционеров и инвесторов, а также лучшими практиками корпоративного управления в первом квартале 2021 года Совет директоров Группы провёл консультации с миноритарными акционерами в отношении ряда кандидатов, в том числе, новых независимых директоров, номинированных к утверждению на собрании акционеров.  

В список кандидатур в новый состав Совета директоров ПАО «М.видео» вошли:

  • Блазе Андреас (Andreas Blasé), неисполнительный директор
  • Броветт Джон (John Browett), независимый директор
  • Гуцериев Саид Михайлович, неисполнительный директор
  • Лапшина Екатерина Викторовна, независимый директор
  • Миракян Авет Владимирович, неисполнительный директор
  • Орчел Риккардо (Riccardo Orcel), неисполнительный директор
  • Преображенский Владимир Владимирович, независимый директор
  • Тынкован Александр Анатольевич, неисполнительный директор
  • Фернандес Энрике, неисполнительный директор

Таким образом, в Совет директоров Компании могут войти три независимых директора, количество представителей основного акционера М.Видео-Эльдорадо, Группы «САФМАР», сократится до двух человек.

Информация о независимых кандидатах и новых кандидатах в Совет директоров:

Джон Броветт

2017 – настоящее время – Билсейв ЮК/ Billsave UK, Генеральный директор

2018 – настоящее время – Бостон Консалтинг Групп / Boston Consulting, Старший советник

2015 – 2017 – Данельм Групп / Dunelm Group , Генеральный директор

2013 – 2015 – Монсун Ассессориз/Monsoon Accessorize, Генеральный директор

2012 – 2012 - Apple/Старший вице-президент Эппл по розничной торговле

2007 – 2012 – Диксонз Ритейл /Dixons Retail, Генеральный директор

Екатерина Лапшина

2017 – настоящее время – учредитель и генеральный директор - ЕРА холдинг ООО «ЕРА», частной холдинговой компанией с активами в сфере добычи полезных ископаемых, логистике и медиа

2015 – 2018 – Генеральный директор, ООО «МАРСФИЛД КЭПИТАЛ», управляющей компании фонд прямых инвестиций Telconet (активы под управлением 1 млрд долл. США), председатель советов директоров портфельных компаний

2016 – 2017 – член правления хедж-фонда Gemcorp, АО "Систем Кэпитал Менеджмент" (Украина)

2010 – 2015 – работала на различных должностях в ООО «МАРСФИЛД КЭПИТАЛ» и портфельных компаниях, в том числе на должности члена Наблюдательного совета Укртелекома, Председатель Комитета по стратегии Правления, члена правления ВегаТелеком.

2010 – 2013 – Адела Холдинг Лимитед (Россия), руководитель отдела инвестиций, младший партнер.

Владимир Преображенский, независимый директор действующего состава Совета Группы М.Видео-Эльдорадо с 2016 года.

2012 – 2014 годах — директор по исследованиям Московской школы управления «Сколково»

2013 – настоящее время — приглашённый профессор Российской экономической школы

2016 года – настоящее время — независимый член совета директоров ПАО «М.видео»

Должности, занимаемые в других организациях

2014 – настоящее время — член совета директоров ООО «Волга-Днепр Москва»

2016 – настоящее время — представитель совета директоров ООО «МУЛЬТиКУБИК»

2018 – настоящее время — член совета директоров Volga-Dnepr Logistics B.V.

Риккардо Орчел

2021 – вице-председатель ВТБ Капитал, Москва - вице-председатель и управляющий директор

2011 – 2021 – Управляющий директор, Руководитель отдела глобальных банковских операций (M&A, ECM и DCM) Член Исполнительного комитета корпоративного и инвестиционного банка ВТБ Капитал

2014 – 2017 – ВТБ Европа: Член Правления ВТБ Европа (ВТБ Франция, ВТБ Германия и ВТБ Австрия)

2011 – 2016 – EN+, Холдинг двух ведущих компаний: "ЕвроСибЭнерго" и "Русал"

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров Компании по состоянию на 13 апреля 2021 года.

Годовое Общее собрание акционеров Компании пройдёт в заочной форме 07 мая 2021 года.

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Автор: Анна
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