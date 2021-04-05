М.Видео-Эльдорадо объявляет о трансформации Совета директоров

Компания «М.видео» сообщает о том, что Совет директоров Компании принял решение о проведении 07 мая 2021 года годового Общего собрания акционеров. В рамках реализации мер по совершенствованию корпоративного управления Совет директоров утвердил список кандидатов в новый состав Совета. В случае принятия соответствующих решений акционерами, доля независимых директоров в Совете директоров увеличится до одной трети.

Группа М.Видео-Эльдорадо реализует ряд последовательных шагов, направленных на совершенствование практик корпоративного управления. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 29 декабря 2020 года численный состав Совета директоров был сокращён с 14 до 9 человек. В соответствии с рекомендациями акционеров и инвесторов, а также лучшими практиками корпоративного управления в первом квартале 2021 года Совет директоров Группы провёл консультации с миноритарными акционерами в отношении ряда кандидатов, в том числе, новых независимых директоров, номинированных к утверждению на собрании акционеров.

В список кандидатур в новый состав Совета директоров ПАО «М.видео» вошли:

Блазе Андреас (Andreas Blasé), неисполнительный директор

Броветт Джон (John Browett), независимый директор

Гуцериев Саид Михайлович, неисполнительный директор

Лапшина Екатерина Викторовна, независимый директор

Миракян Авет Владимирович, неисполнительный директор

Орчел Риккардо (Riccardo Orcel), неисполнительный директор

Преображенский Владимир Владимирович, независимый директор

Тынкован Александр Анатольевич, неисполнительный директор

Фернандес Энрике, неисполнительный директор

Таким образом, в Совет директоров Компании могут войти три независимых директора, количество представителей основного акционера М.Видео-Эльдорадо, Группы «САФМАР», сократится до двух человек.

Информация о независимых кандидатах и новых кандидатах в Совет директоров:

Джон Броветт

2017 – настоящее время – Билсейв ЮК/ Billsave UK, Генеральный директор

2018 – настоящее время – Бостон Консалтинг Групп / Boston Consulting, Старший советник

2015 – 2017 – Данельм Групп / Dunelm Group , Генеральный директор

2013 – 2015 – Монсун Ассессориз/Monsoon Accessorize, Генеральный директор

2012 – 2012 - Apple/Старший вице-президент Эппл по розничной торговле

2007 – 2012 – Диксонз Ритейл /Dixons Retail, Генеральный директор

Екатерина Лапшина

2017 – настоящее время – учредитель и генеральный директор - ЕРА холдинг ООО «ЕРА», частной холдинговой компанией с активами в сфере добычи полезных ископаемых, логистике и медиа

2015 – 2018 – Генеральный директор, ООО «МАРСФИЛД КЭПИТАЛ», управляющей компании фонд прямых инвестиций Telconet (активы под управлением 1 млрд долл. США), председатель советов директоров портфельных компаний

2016 – 2017 – член правления хедж-фонда Gemcorp, АО "Систем Кэпитал Менеджмент" (Украина)

2010 – 2015 – работала на различных должностях в ООО «МАРСФИЛД КЭПИТАЛ» и портфельных компаниях, в том числе на должности члена Наблюдательного совета Укртелекома, Председатель Комитета по стратегии Правления, члена правления ВегаТелеком.

2010 – 2013 – Адела Холдинг Лимитед (Россия), руководитель отдела инвестиций, младший партнер.

Владимир Преображенский, независимый директор действующего состава Совета Группы М.Видео-Эльдорадо с 2016 года.

2012 – 2014 годах — директор по исследованиям Московской школы управления «Сколково»

2013 – настоящее время — приглашённый профессор Российской экономической школы

2016 года – настоящее время — независимый член совета директоров ПАО «М.видео»

Должности, занимаемые в других организациях

2014 – настоящее время — член совета директоров ООО «Волга-Днепр Москва»

2016 – настоящее время — представитель совета директоров ООО «МУЛЬТиКУБИК»

2018 – настоящее время — член совета директоров Volga-Dnepr Logistics B.V.

Риккардо Орчел

2021 – вице-председатель ВТБ Капитал, Москва - вице-председатель и управляющий директор

2011 – 2021 – Управляющий директор, Руководитель отдела глобальных банковских операций (M&A, ECM и DCM) Член Исполнительного комитета корпоративного и инвестиционного банка ВТБ Капитал

2014 – 2017 – ВТБ Европа: Член Правления ВТБ Европа (ВТБ Франция, ВТБ Германия и ВТБ Австрия)

2011 – 2016 – EN+, Холдинг двух ведущих компаний: "ЕвроСибЭнерго" и "Русал"

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров Компании по состоянию на 13 апреля 2021 года.

Годовое Общее собрание акционеров Компании пройдёт в заочной форме 07 мая 2021 года.