Группа М.Видео-Эльдорадо оценила российский рынок носимых устройств и составила рейтинг наиболее популярных моделей. За девять месяцев 2021 года продажи смарт-часов и фитнес-трекеров достигли порядка 4 млн штук и 35 млрд рублей, что на 15% и 45% соответственно больше, чем годом ранее. Максимум продаж пришёлся на третий квартал — около 1,5 аксессуаров стоимостью 12,5 млрд рублей. Продажи в М.Видео-Эльдорадо за январь-сентябрь увеличились на 28% в количественном выражении и примерно 50% в денежном.

В категории носимых девайсов внимание покупателей продолжают смещаться в сторону смарт-часов. На большом экране 24/7 пользователи могут анализировать информацию о состоянии здоровья, контролировать уровень стресса, осознанно тренироваться и отслеживать активность, отвечать на звонки и сообщения, а также оплачивать покупки прямо с запястья.

В текущем году, по оценке М.Видео-Эльдорадо, на российском рынке смарт-часы впервые опередили по штучным продажам фитнес-трекеры, а их доля по итогам девяти месяцев 2021 года достигла порядка 60%. Продажи составили около 2,4 млн штук, что на 35% больше, чем годом ранее. Чуть менее 15% из общего объёма сегмента пришлось на детские часы, которые помогают родителям отслеживать местоположение ребёнка и оставаться с ним на связи (а августе, перед новым учебным годом, они заняли более 20% объёма рынка в штуках).

Среди производителей всех умных часов в России продолжает лидировать компания Apple, а самой продаваемой моделью на рынке и в М.Видео-Эльдорадо является Watch Series SE (40mm). В топ-5 популярных у россиян часов также оказались Watch Series SE (44mm), Watch Series 6 (44mm), Xiaomi Mi Watch Lite и Samsung Galaxy Watch Active2 (40mm).

Самой популярной моделью среди фитнес-трекеров в этом году является Xiaomi Mi Smart Band 5. Трекер Xiaomi Mi Smart Band 6, поступивший в продажу только в мае этого года, занял второе место. В пятёрку бестселлеров также вошли Mi Smart Band 4 и Mi Smart Band 4 c NFC, а также Honor Band 5.