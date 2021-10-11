+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

М.Видео-Эльдорадо оценила российский рынок носимых устройств

Группа М.Видео-Эльдорадо оценила российский рынок носимых устройств и составила рейтинг наиболее популярных моделей. За девять месяцев 2021 года продажи смарт-часов и фитнес-трекеров достигли порядка 4 млн штук и 35 млрд рублей, что на 15% и 45% соответственно больше, чем годом ранее. Максимум продаж пришёлся на третий квартал — около 1,5 аксессуаров стоимостью 12,5 млрд рублей. Продажи в М.Видео-Эльдорадо за январь-сентябрь увеличились на 28% в количественном выражении и примерно 50% в денежном.

В категории носимых девайсов внимание покупателей продолжают смещаться в сторону смарт-часов. На большом экране 24/7 пользователи могут анализировать информацию о состоянии здоровья, контролировать уровень стресса, осознанно тренироваться и отслеживать активность, отвечать на звонки и сообщения, а также оплачивать покупки прямо с запястья.

В текущем году, по оценке М.Видео-Эльдорадо, на российском рынке смарт-часы впервые опередили по штучным продажам фитнес-трекеры, а их доля по итогам девяти месяцев 2021 года достигла порядка 60%. Продажи составили около 2,4 млн штук, что на 35% больше, чем годом ранее. Чуть менее 15% из общего объёма сегмента пришлось на детские часы, которые помогают родителям отслеживать местоположение ребёнка и оставаться с ним на связи (а августе, перед новым учебным годом, они заняли более 20% объёма рынка в штуках).

Среди производителей всех умных часов в России продолжает лидировать компания Apple, а самой продаваемой моделью на рынке и в М.Видео-Эльдорадо является Watch Series SE (40mm). В топ-5 популярных у россиян часов также оказались Watch Series SE (44mm), Watch Series 6 (44mm), Xiaomi Mi Watch Lite и Samsung Galaxy Watch Active2 (40mm).

Самой популярной моделью среди фитнес-трекеров в этом году является Xiaomi Mi Smart Band 5. Трекер Xiaomi Mi Smart Band 6, поступивший в продажу только в мае этого года, занял второе место. В пятёрку бестселлеров также вошли Mi Smart Band 4 и Mi Smart Band 4 c NFC, а также Honor Band 5.

«Выбор в форм-факторе „умных“ часов регулярно расширяется, добавляются новые возможности для общения, заботы о здоровье, тренировок, растёт их автономность и объем встроенной памяти, а датчик NFC для бесконтактных платежей стал стандартом. Девайс на запястье не только является персональным ассистентом и помогает контролировать различные жизненные показатели, но и выполняет имиджевую функцию, дополняя повседневный образ. Фитнес-трекеры хоть и снизили долю в штучных продажах, но имеют свою целевую аудиторию, в том числе востребованы у тех, кто только знакомится с категорией носимых устройств или хочет минимально инвестировать (средний чек 2,5 тыс. рублей). М.Видео и Эльдорадо предлагает более 500 моделей носимых устройств, которые можно выбрать или приобрести на персональных условиях так, как клиенту удобно — онлайн или в ближайшем магазине. Мы также в числе первых запускаем в продажу ключевые новинки, например, с 15 октября у нас появятся Apple Watch Series 7».

Директор направления «Цифровая техника» Группы М.Видео-Эльдорадо Никита Тихвинский.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

7 октября / Комментарии
В «Магнитах» появятся кассы-трансформеры

В «Магнитах» появятся кассы-трансформеры

«Магнит» установит в магазинах кассы-трансформеры. Розничная сеть тиражирует решение для повышения качества сервиса и снижения нагрузки на персонал. На первом этапе 300 касс-трансформеров появятся почти в 130 магазинах «у дома» и «Магнит косметик»: от юга России до Заполярья.

далее →

6 октября / Комментарии
«Лента» тестирует роботов-уборщиков из Китая

«Лента» тестирует роботов-уборщиков из Китая

Торговая сеть «Лента» продолжает внедрять автоматизацию клининговых процессов в своих магазинах. В рамках очередного пилота компания «приняла на работу» в Санкт-Петербурге двух роботов-уборщиков из Китая. 

далее →

6 октября / Комментарии
В августе на российском рынке продано рекордное количество «умных» колонок

В августе на российском рынке продано рекордное количество «умных» колонок

Группа М.Видео-Эльдорадо оценила российский рынок колонок с голосовым помощником. За 8 месяцев 2021 года продажи девайсов достигли порядка 550 тысяч штук, что больше в 2,7 раза, чем годом ранее. Только в августе оказалось продано рекордное количество колонок — около 90 тысяч штук (порядка 16% от годового объёма рынка).

далее →

5 октября / Комментарии
AliExpress Россия открыла первый онлайн-магазин в оффлайне

AliExpress Россия открыла первый онлайн-магазин в оффлайне

AliExpress и магазин живых цветов ЯжФлорист открыли первый цифровой цветочный магазин на Дорогомиловском рынке. С 5 по 10 октября на рынке будет работать витрина с цветами, которые можно разглядеть вживую и затем заказать с экспресс-доставкой онлайн, перейдя по QR-коду на витрине лавки.

далее →

5 октября / Комментарии
«Магнит» открыл в Краснодаре суперстор о путешествиях

«Магнит» открыл в Краснодаре суперстор о путешествиях

«Магнит» обновил магазин большого формата. Покупатели смогут «путешествовать» по суперстору на разных видах транспорта и «останавливаться» в новых отделах. Для погружения в атмосферу поездки смонтированы инсталляции в виде кабриолета, воздушного шара и двигающегося подвесного железнодорожного состава.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!