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«М.Видео-Эльдорадо» определила самые популярные беспроводные наушниками в 2020 году

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала развитие российского рынка наушников в 2020 году. Продажи беспроводных моделей увеличились на 45% в штуках и 42% в деньгах, до рекордных 8,5 млн пар и 36 млрд рублей. Их доля в количественном выражении превысила 40%, из них четверть пришлась на True Wireless Stereo наушники. В штучных продажах Группы «М.Видео-Эльдорадо» bluetooth-наушники заняли более 60. За последние пять лет спрос на наушники с подключением к источнику звука через bluetooth вырос примерно в 20,5 раз.

Беспроводные наушники стремительно заменяют пользователям проводные аксессуары, их актуальность увеличилась особенно во время пандемии за счёт роста потребления аудио- и видеоконтента, в том числе перевода рабочих встреч и обучения в дистанционный формат. Основной точкой роста категории становятся полностью автономные и беспроводные модели (True Wireless Stereo). За 2020 год спрос на такие наушники-вкладыши увеличился в 2,6 раза, а денежный объем от реализации увеличился примерно на 90%. Доля TWS-наушников в штуках превысила четверть, а в деньгах впервые составила половину продаж и достигла 60% российского рынка.

С развитием технологий в полностью беспроводных моделях улучшается качество воспроизводимого звука, увеличивается автономность, массово внедряется система активного шумоподавления, сенсорное управление, появляется быстрый запуск голосового помощника. Средняя цена True Wireless Stereo за последний год снизилась на 24% до 5,7 тыс. рублей.

«Раздельные TWS-наушники обеспечивают более полную свободу передвижения, удобны для занятия спортом и использования в качестве гарнитуры, решают проблему с запутанными проводами и становятся выгодной инвестицией за счёт срока службы 2-3 года. Мы ожидаем, что в новом году проникновение наушников True Wireless Stereo моделей продолжится, а их доля на рынке превысит треть от всех штучных продаж», — замечает руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Ерёмин.

Автор: Анна
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