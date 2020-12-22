«М.Видео-Эльдорадо» определила самый популярный смартфон в России 2020 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела предварительные итоги развития российского рынка смартфонов за 2020 год. Девятый год подряд лидером в России остаётся бренд Samsung, самым покупаемым смартфоном в России стал Samsung Galaxy A51 (64 Гб).

Смартфоны являются одной из самых востребованных категорий техники в этом году. За 11,5 месяцев продажи относительного прошлого года увеличились примерно на 4% в штуках и 15% в деньгах, при этом продажи смартфонов в «М.Видео-Эльдорадо» росли в несколько раз быстрее рынка — на 22% в штуках и на 30% в деньгах, чему способствует широкий ассортимент, доступность новинок и «бесшовный» покупательский путь онлайн и в магазине, что позволят не только протестировать различные варианты и получить персональное предложение, но и гарантирует максимально быстрый доступ к интернет-заказам.

В число пяти наиболее популярных производителей этого года у россиян входят Samsung, Honor, Xiaomi, Apple и Huawei. Самой продаваемой моделью в России и Группе «М.Видео-Эльдорадо» является Samsung Galaxy A51 (64 Гб), по итогам 2019 года эту позицию занимал Samsung Galaxy A50 (64 Гб). В число пяти бестселлеров на рынке входят ещё три модели от Samsung и одна от Apple. ТОП-5 выглядит следующим образом: Samsung Galaxy A51 (64 Гб), Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A01, iPhone 11 (128 Гб), Samsung Galaxy A51 (128 Гб). По денежному объёму от продаж в топ-5 входят iPhone 11 (128 Гб и 64 Гб), Samsung Galaxy A51 (64 Гб), iPhone XR (64 Гб) и Samsung Galaxy A51 (128 Гб).

Одним из заметных трендов этого года стал высокий спрос на флагманские устройства дороже 50 тыс. рублей, которые выбирают на перспективу. Все чаще, помимо очевидных технических характеристик, покупатели обращают внимание на биометрию, возможность бесконтактных платежей, eSim. Высокий рост показывают новинки с поддержкой 5G, средняя цена на которые снижается, и новые форм-факторы со складным экраном.