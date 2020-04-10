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«М.Видео-Эльдорадо» отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на социально-значимую технику

Компания «М.видео» в условиях волатильности рубля и текущей эпидемиологической обстановки, отказалась от торговой наценки и несмотря на рост курса доллара зафиксировала цены на уровне января-февраля 2020 года на модели техники в 10 основных социально-значимых категориях  и сохранит их до конца июня 2020 года, независимо от роста  курса валют и других экономических факторов.   

В каждой из 10 категорий техники покупатели на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо» в течение ближайших трёх месяцев смогут найти несколько моделей по доступной цене, что позволит сохранить качество жизни и иметь все необходимое дома для поддержания режима самоизоляции. К таким категориям относятся:

  1. Холодильники
  2. Встраиваемая техника
  3. Телевизоры
  4. Электрические чайники
  5. СВЧ-печи
  6. Стиральные машины
  7. Плиты (газовые/электрические)
  8. Утюги
  9. Пылесосы
  10. Смартфоны

«В текущих непростых условиях поломка любого бытового прибора или гаджета и его замена может стать сложным финансовым вопросом для многих семей. Мы понимаем, что в наше время технику можно отнести к социально-значимым товарам, например, без смартфона нельзя заказать товары домой, оплатить счета, поддерживать связь с близкими, работать, а холодильник и стиральная машина нужны для поддержания домашнего быта в условиях самоизоляции. Как лидер российского рынка электроники мы отказались от торговой наценки, нам не все равно, в какой ситуации оказались наши покупатели, поэтому мы берём на себя ответственность за сдерживание розничных цен не зависимо от роста курса валют и других факторов. В каждой из ключевых категорий люди смогут подобрать то, что им нужно, и быть уверенными в том, что не переплачивают, - отметил президент Группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

Магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» продолжают работу в более чем 220 городах как точки выдачи интернет-заказов, мини-склады или салоны связи, если иное не определено ограничительными мерами, принятыми региональными органами власти. Оформить покупку можно на сайтах сетей или в мобильном приложении «М.Видео» как для бесконтактного самовывоза из удобного магазина, так и для бесконтактной курьерской доставки. Независимо от формата работы магазинов и для курьерских доставок мы продолжаем реализовывать все санитарные требования – перед выходом на работу сотрудники измеряют температуру, в течение дня регулярно моют и дезинфицируют руки и используют маски, перчатки, санитайзеры,

Автор: Анна
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