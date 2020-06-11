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«М.Видео-Эльдорадо» получила премию SAP Quality Awards 2020 за новаторский проект в логистике

Группа «М.Видео-Эльдорадо» получила международную премию SAP Quality Awards СНГ 2020 в номинации «Передовые технологии». Члены жюри отметили бронзовой наградой первое в России внедрение модуля по управлению складским двором — SAP Yard Logistics.

В рамках премии SAP Quality Awards эксперты c 2010 года ежегодно выбирают лучшие проекты внедрения решений SAР. Главными критериями отбора являются бизнес-результаты по итогам трансформации, скорость, уровень упрощения и оптимизации процессов, а также применение лучших практик. Победителей 2020 года выбирали в пяти номинациях — «Трансформация бизнеса», «Передовые технологии», «Быстрый результат», «Проекты SuccessFactors» и «Трансформация бизнеса в облаке».

«Награда SAP Quality Awards — это признание успешной цифровой трансформации компаний и их движения к эффективным бизнес-процессам. Каждый проект внедрения — это часть жизни его участников, самоотверженный труд проектной команды и постоянная поддержка руководства. Проект SAP Yard Logistics — это настоящая история успеха. Мы поздравляем „М.Видео-Эльдорадо“ с заслуженной наградой и надеемся, что новый IT-инструмент поможет справиться с любыми вызовами в эти новые для ритейла времена», — отметил заместитель генерального директора SAP CIS Андрей Горяйнов.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» стала первой компанией в России, внедрившей модуль SAP Yard Logistics в феврале 2020 года. Он призван организовать и контролировать движение транспорта одновременно на всех распределительных складах, автоматизировать планирование их работы. В партнёрстве с TeamIdea ритейлер расширил базовый функционал и кастомизировал стандартный модуль SAP Yard Logistics. В результате, автоматизация позволила «М.Видео-Эльдорадо» получить удобный инструмент контроля качества поставок, а также увеличить скорость обработки транспортных средств и пропускную способность складов, поставщики и партнёры получили удобный инструмент контроля качества поставок и повышения уровня логистических процессов: записи на разгрузку и погрузку.

«Лидерство Группы „М.Видео-Эльдорадо“ на рынке напрямую связано с качеством сервиса, который получают наши клиенты, и уровнем технологий, которые позволяют оказывать этот сервис. Именно поэтому мы уделяем большое внимание поиску, доработке и внедрению самых передовых ИТ-решений во всех областях нашего бизнеса от логистики до управления персоналом. Тем приятнее, что наши усилия и результаты высоко ценят партнёры и международные эксперты — с 2014 года компания четыре раза становилась лауреатом премии SAP Quality Awards», — прокомментировала директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой Группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Дементьева.

Автор: Анна
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