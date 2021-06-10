М.Видео-Эльдорадо расширила ассортимент втрое за год в рамках развития собственного маркетплейса электроники

Группа М.Видео-Эльдорадо в рамках масштабирования онлайн-платформы развивает собственный маркетплейс электроники и комплементарных товарных категорий по модели 3P (продажа товаров партнёров за комиссию без создания товарных запасов). Среднемесячная посещаемость сайтов М.Видео и Эльдорадо составляет более 70 миллионов человек, приложения брендов совокупно установили порядка 8 млн раз. Доля партнёрских товаров, представленных на маркетплейсе, составляет порядка 15% от общего онлайн-трафика.

Группа сотрудничает более чем со 100 крупными поставщиками. Среди партнёров маркетплейса крупные производители техники и ритейлеры: Холодильник.ру, «Марвел-Дистрибуция» «Евротюнинг» (автоэлектроника и багажные системы), «Ресанта» (электроинструмент и садовая техника), «Сима-ленд» (товары для детей, дома и сада), «Альфа-Медика» (медицинская техника). Группа также сотрудничает с «СберМегаМаркет», выставляя на своих площадках товары партнёров платформы по модели white label.

М.Видео в формате маркетплейса расширяет ассортимент основных категорий электроники, добавив редко востребованные модели. В Эльдорадо дополнительно появились позиции из электроники и комплементарных категорий: электроинструменты и товары для сада, электронные игрушки и товары для ухода за детьми, товары для спорта и здоровья, отдыха и авто. Среди дополнительных категорий самыми популярными стали электроинструменты, тренажёры, садовая техника, коляски и автокресла, «ручной инструмент», свет и электрика.

«Группа М.Видео-Эльдорадо является одним из крупнейших онлайн-ритейлеров страны. Для укрепления позиций в быстрорастущей и конкурентной среде мы развиваем ряд стратегических проектов, в числе которых — маркетплейс электроники. Для нас это возможность более полно и эффективно удовлетворить потребности покупателей электроники за счёт расширения ассортимента, привлечь новых партнёров, нарастить трафик и продажи. В среднесрочной перспективе мы планируем расширить доступный на наших площадках ассортимент электроники и техники до 250 000 наименований. При это мы продолжаем сами отбирать и закупать товары в рамках основной бизнес-модели. Таким образом, наши покупатели получают качественный сервис, могут сэкономить время и заказать все необходимое в одном месте в удобном для себя формате — на сайте, в мобильном приложении или розничном магазине. В рамках гибридной бизнес-модели с технологией OneRetail мы предлагаем клиентам единый комфортный покупательский опыт, где бы они не находились». Коммерческий директор Группы М.Видео-Эльдорадо Олег Муравьев

На онлайн-площадках двух сетей в карточке каждой товарной единицы, представленной по модели маркетплейса, указано имя продавца, ближайшие даты самовывоза и доставки на дом, а также подробные технические характеристики и другая информация, которая поможет при выборе. На предложения поставщиков не распространяются дополнительные акции, промокоды и списание бонусов, но доступен кэшбэк в рамках программ лояльности М.Видео и Эльдорадо.

М.Видео и Эльдорадо берут на себя логистические операции, гарантийное и сервисное обслуживание партнёрских товаров. Партнёрам также доступно ответственное хранение, включая Москву и регионы, что позволяет сократить сроки доставки товара до клиента с 4-7 дней до одного дня.