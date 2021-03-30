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М.Видео-Эльдорадо, Сбер подписали обязывающие документы по приобретению Сбером 85% доли в компании goods.ru

Компания «М.видео» Сбер и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали юридически обязывающую документацию по приобретению Сбером 85% доли в компании goods.ru (ООО «Маркетплейс»). Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2021 года.

По условиям сделки Сбер приобретает часть долей goods.ru, принадлежащих Группе «М.Видео-Эльдорадо», а также инвестирует в дальнейшее развитие компании goods.ru (ООО «Маркетплейс»). В результате доля Сбера в капитале goods.ru составит 85%, 10% сохраняет за собой Группа «М.Видео-Эльдорадо», 5% — основатель «М.Видео» Александр Тынкован.

Создание и развитие электронной коммерции — одно из главных направлений развития экосистемы Сбера. Маркетплейс станет мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой сейчас уже представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров, и в будущем их количество будет только увеличиваться.

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Автор: Анна
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