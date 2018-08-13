«М.Видео-Эльдорадо» создаст центр аналитики больших данных

Крупнейший ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо» создаст центр компетенций в области аналитики данных и машинного обучения Digital Retail Data Science Centre. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Подразделение займется поиском точек роста бизнеса. В частности, Data Science Centre планирует проекты по повышению эффективности интернет-мерчандайзинга, оптимизации клиентского пути на сайте, управлению промоакциями, ассортиментом, стоком и персоналом.

«М.Видео-Эльдорадо» не исключает партнерства с другими ритейлерами и финансовыми организациями. За счёт нового подразделения в компании рассчитывают получить до 5 млрд рублей дополнительного онлайн-оборота в перспективе пяти лет. За январь—июнь 2018 года оборот «М.Видео» вырос на 20,9%, до 55,61 млрд рублей, «Эльдорадо» — на 10,8%, до 28,895 млрд рублей.

Аналитику больших данных используют и другие крупные розничные сети и онлайн-ритейлеры. МТС используют Big Data для прогнозирования трафика в каждом офисе продаж, управления графиками сотрудников, определения места и формата новых салонов, управления ассортиментом и формирования индивидуальных предложений. В «Вымпелкоме» аналитика больших данных также используется для выбора локаций салонов, определения часов работы и количества персонала на каждой точке. В «МегаФоне» используют Big Data для индивидуальных тарифных предложений: последняя тарифная линейка создана благодаря анализу предпочтений 2 млн абонентов.