+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

«М.Видео-Эльдорадо» ускорит доставку и установку крупногабаритной техники

ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» договорились о поставке 50 автомобилей Ford Transit. Транспортные средства предоставлены в операционный лизинг сроком на три года в рамках обновления автопарка собственного сервисного подразделения ритейлера — HiTechnic. Сумма сделки составила более 80 млн рублей.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» развивает собственное сервисное подразделение HiTechnic, которое позволяет расширить базовый спектр услуг по доставке специализированными сервисами, например, доставкой и установкой техники в один день. Сервис доступен почти в 60 городах России. Контракт с ВТБ Лизинг позволит обновить треть транспортного парка «М.Видео-Эльдорадо» и обеспечить высокий уровень сервиса для клиентов «М.Видео» и «Эльдорадо». Переданные автомобили будут задействованы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Пензе, Оренбурге, Краснодаре, Казани, Саратове, Мурманске, Костроме, Ижевске, Иванове, Владивостоке, Брянске, Архангельске.

«М.Видео-Эльдорадо» использует комбинированную модель клиентской доставки. Для стандартных услуг компания привлекает партнёров — аутсорсинг позволяет контролировать качество и затраты, способствует развитию предпринимательства в регионах. Расширенный пул услуг по доставке и установке компания реализует собственными силами. Такой формат позволяет нам обеспечивать высокий уровень сервиса для широкого ассортимента товаров и гибко подходить к потребностям клиентов. В крупных городах мы сделали доступной доставку и установку крупной бытовой техники день в день, что значительно экономит время и повышает лояльность наших покупателей. В 2019 году HiTechnic выполнил примерно 300 тысяч заказов«, — прокомментировала директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Дементьева.

«ВТБ Лизинг в настоящий момент активно развивает направление операционного лизинга. На международном рынке этот финансовый инструмент очень популярен. Крупные иностранные торговые компании с огромными объёмами грузоперевозок, работая в России, полностью отдают свой парк автомобилей под управление внешних оперлизинговых компаний, поскольку их модель бизнеса не предполагает владение непрофильными активами. В России этот рынок однозначно будет развиваться. Согласно стратегии ВТБ, мы стараемся предложить своим клиентам наиболее выгодные условия и качественный сервис. В настоящее время ВТБ Лизинг уже владеет достаточно большим транспортным парком и успешно им управляет», — отметил коммерческий директор ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

17 февраля / Комментарии
«Леруа Мерлен» запустила проект «Управляемый Флот»

«Леруа Мерлен» запустила проект «Управляемый Флот»

1 февраля сеть гипермаркетов товаров для дома и дачи «Леруа Мерлен» запустила проект «Управляемый Флот» для оптимизации логистики в Московском регионе и снижения влияния перевозок на окружающую среду.

далее →

17 февраля / Комментарии
Дочерняя компания «Ростеха» протестирует беспилотные системы для доставки посылок

Дочерняя компания «Ростеха» протестирует беспилотные системы для доставки посылок

Дочерняя компания «Ростеха» запустит коммерческий проект по доставке посылок «Почты России» с помощью беспилотников. Испытания пройдут в 2020-2022 годах в Свердловской области.

далее →

14 февраля / Комментарии
Яндекс тестирует доставку посылок от маркетплейса Беру с помощью робота-курьера

Яндекс тестирует доставку посылок от маркетплейса Беру с помощью робота-курьера

Яндекс начал новый этап испытаний Яндекс.Ровера — робота-курьера для транспортировки небольших грузов. Сегодня, в День всех влюбленных, он доставляет сотрудникам Яндекса посылки из маркетплейса Беру.

далее →

11 февраля / Комментарии
Сервис доставки продуктов Яндекс.Лавка заработал в Санкт-Петербурге

Сервис доставки продуктов Яндекс.Лавка заработал в Санкт-Петербурге

Заказать продукты, готовую еду и товары для дома с бесплатной доставкой за 15 минут теперь можно в четырех районах Санкт-Петербурга — Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском. Там открылись сразу 11 мини-складов Яндекс.Лавки, которые будут обрабатывать заказы из близлежащих домов и офисов.

далее →

11 февраля / Комментарии
«Почта России» начинает доставлять заказы с маркетплейса iHerb

«Почта России» начинает доставлять заказы с маркетплейса iHerb

«Почта России» начнет доставлять россиянам заказы из американского онлайн-магазина iHerb. Договор о прямых поставках товаров начнет действовать с февраля. Посылку можно будет получить в любом почтовом отделении на территории РФ.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!