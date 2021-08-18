М.Видео-Эльдорадо увеличила скорректированную чистую прибыль на 18% до 6,4 млрд рублей

Компания «М.видео» сообщает сокращённые неаудированные консолидированные финансовые итоги, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года.

Ключевые финансовые итоги М.видео-эльдорадо за первое полугодие 2021 года

«М.Видео-Эльдорадо реализует свою стратегии, демонстрируя уверенный рост GMV при сохранении твердых финансовых позиций. Мы существенно продвинулись в разработке цифровых продуктов, продолжая инвестировать в бесшовность покупательского опыта, в глубокое внедрение аналитики данных, максимальное применение облачных решений и цифровые компетенции персонала. Уже более 11 миллионов покупателей используют наши OneRetail-технологии для выбора и оформления заказов, а рост их среднего чека и частоты покупок говорит о положительном и уникальном клиентском опыте, который мы формируем.

В результате мы получаем конкурентные преимущества и трёхкратный рост общих онлайн-продаж за последние два года. Вместе с тем, Группа остается в периметре наложенных на себя в рамках стратегии финансовых ограничений – мы сохраняем среднесрочный прогноз по EBITDA Margin на уровне 5-7%, объем капитальных затрат до 2% от GMV и соотношение чистого долга к EBITDA ниже х2.

Компания показала очень сильные результаты в первом полугодии. Однако, EBITDA и чистая прибыль компании оказались выше целевых значений в силу ряда единовременных факторов, что было принято нами во внимание при рекомендации Совету Директоров рассмотреть сумму в размере 6,4 млрд рублей в качестве промежуточных дивидендов по итогам работы компании в первом полугодии 2021 года».

Генеральный директор Группы М.Видео-Эльдорадо Александр Изосимо