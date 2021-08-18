М.Видео-Эльдорадо увеличила скорректированную чистую прибыль на 18% до 6,4 млрд рублей
Компания «М.видео» сообщает сокращённые неаудированные консолидированные финансовые итоги, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года.
Ключевые финансовые итоги М.видео-эльдорадо за первое полугодие 2021 года
- Выручка Группы выросла на 22,3% год-к-году до 212 776 млн руб. благодаря росту активных идентифицированных клиентов Группы, которые имели более высокий средний чек и частоту покупок, а также сильному росту общих онлайн-продаж на 48,8% год-к-году.
- Валовая прибыль увеличилась на 13,1% год-к-году и достигла 50 505 млн руб. (50 536 млн руб. по МСФО (IFRS) 16), валовая маржа составила 23,7%.
- Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (SG&A) без учёта амортизации составили 40 731 млн руб. (30 535 млн руб. по МСФО (IFRS) 16) и увеличились как процент от выручки на 0,3 процентных пункта (п.п.) год-к-году до 19,1%. Основными драйверами увеличения стали расходы на рекламу, складские услуги и банковские расходы. Низкая база прошлого года, вызванная пандемией, оказала значительное влияние на динамику затрат в процентах от выручки.
- Показатель EBITDA Группы вырос на 37,1% до 18 311 млн руб. (28 765 млн руб. по МСФО (IFRS) 16). Показатель EBITDA маржа составил 8,6% (13,5% по МСФО (IFRS) 16).
- за первое полугодие 2021 включает в себя доходы единовременного характера: прибыль от продажи маркетплейса goods.ru в размере 3 571 млн руб., а также а также доход в размере 2 520 млн руб. от списания задолженности по субсидируемому кредиту, полученному в 2020 году в рамках программы государственной поддержки отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Группа полностью выполнила все взятые обязательства в рамках данной программы.
- Скорректированный показатель EBITDA Группы составил 12 368 млн руб. (22 822 млн руб. по МСФО (IFRS) 16). Скорректированная EBITDA маржа составила 5,8% (10,7% по МСФО (IFRS) 16).
- Скорректированная чистая прибыль Группы увеличилась на 18% год-к-году до 6 390 млн руб. (5 604 млн руб. по МСФО (IFRS) 16).
- Чистый долг Группы на 30 июня 2021 года составил 64 070 млн руб. (увеличение на 58% по сравнению с 31 декабря 2020 года), показатель чистый долг / скорректированная EBITDA – 1,9 (по сравнению с 1,4 на 31 декабря 2020 года).
- Компания при подготовке рекомендации акционерам по распределению прибыли и выплате дивидендов планирует не учитывать ряд расходов и доходов единовременного характера, возникших в первом полугодии 2021 года, и намеренна предложить Совету директоров рассмотреть сумму в размере 6 390 млн рублей для распределения в виде дивидендов.
«М.Видео-Эльдорадо реализует свою стратегии, демонстрируя уверенный рост GMV при сохранении твердых финансовых позиций. Мы существенно продвинулись в разработке цифровых продуктов, продолжая инвестировать в бесшовность покупательского опыта, в глубокое внедрение аналитики данных, максимальное применение облачных решений и цифровые компетенции персонала. Уже более 11 миллионов покупателей используют наши OneRetail-технологии для выбора и оформления заказов, а рост их среднего чека и частоты покупок говорит о положительном и уникальном клиентском опыте, который мы формируем.
В результате мы получаем конкурентные преимущества и трёхкратный рост общих онлайн-продаж за последние два года. Вместе с тем, Группа остается в периметре наложенных на себя в рамках стратегии финансовых ограничений – мы сохраняем среднесрочный прогноз по EBITDA Margin на уровне 5-7%, объем капитальных затрат до 2% от GMV и соотношение чистого долга к EBITDA ниже х2.
Компания показала очень сильные результаты в первом полугодии. Однако, EBITDA и чистая прибыль компании оказались выше целевых значений в силу ряда единовременных факторов, что было принято нами во внимание при рекомендации Совету Директоров рассмотреть сумму в размере 6,4 млрд рублей в качестве промежуточных дивидендов по итогам работы компании в первом полугодии 2021 года».
Генеральный директор Группы М.Видео-Эльдорадо Александр Изосимо