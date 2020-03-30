Группа «М.Видео-Эльдорадо» временно закрывает магазины — в качестве мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение ритейлера.

В компании отметили, что понимают всю критичность нынешней ситуации. И в связи с карантином группа «перестроила все процессы таким образом, чтобы люди оставались дома, но при этом имели доступ к социально важным товарам, к которым относится и техника».

Офлайн-магазины «М.Видео-Эльдорадо» закрыли свои торговые залы — они работают только как точки выдачи интернет-заказов или мини-склады.

Сеть также ввела бесконтактную курьерскую доставку — для максимально безопасного способа получения товаров, с соблюдением всех санитарных мер. Ритейлер обещает дополнительную скидку тем покупателям, которые откажутся от наличных расчетов и перейдут на бесконтактные формы оплаты (через сайт или мобильное приложение).