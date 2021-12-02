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М.Видео-Эльдорадо запускает новогоднюю благотворительную акцию «Шар добра»

Компания М.Видео-Эльдорадо в партнёрстве с фондом «Красивые дети в красивом мире» пятый год подряд проводит новогоднюю благотворительную акцию. Посетители магазинов обоих сетей могут приобрести один из шести вариантов праздничных картонных ёлочных игрушек – все вырученные средства ритейлер передаёт фонду «Красивые дети в красивом мире» – на реализацию программ помощи детям с челюстно-лицевой патологией и поддержку заповедников и национальных парков России.

Совершить маленькое чудо и помочь благотворительному фонду провести ряд инициатив в следующем году можно в период с 15 ноября по 15 января. Для этого М.Видео и Эльдорадо предлагает приобрести на кассе в более чем  1 000 магазинов по всей стране подвесные новогодние украшения, одно или несколько в комплекте. На выбор доступно шесть видов шаров, которые создадут праздничное украшение: добрые сказочные персонажи и милые зверята. Стоимость одного составляет 50 рублей.

Вырученные от продажи средства фонд «Красивые дети в красивом мире» сможет направить на программы по лечению детей и поддержке экологических проектов. Со старта программы в 2017 году усилиями покупателей в фонд уже получил 43 016 584 рублей, благодаря чему профинансировано 13 проектов для сохранения заповедной природы России и экопросвещение, а также 243 операции (или иные этапы лечения) детей с челюстно-лицевыми патологиями.

Вместе с запуском благотворительного проекта М.Видео-Эльдорадо и Фонд в этом году провели конкурс «Добрые сказки красивого мира», в рамках которого попросили детей сотрудников «оживить» персонажей, которые изображены на благотворительных игрушках, и придумать истории про них. В общей сложности было создано более 30 сказок — с приключениями, чудесами, и, конечно, хорошим концом. Они войдут в аудиосборник, который будет записан в профессиональной студии в подарок к Новому 2022 году. Запись появится в библиотеках пяти детских больниц (в Москве, Московской области, Кабардино-Балкарии и Ярославле), чтобы малыши, находящиеся на лечении, могли немного отвлечься и зарядиться теплом волшебных историй. Альбом со сказками также отправят более чем в 1 000 семей.

Фонд «Красивые дети в красивом мире» создан в 2013 году и реализует две ключевые благотворительные программы – «Красивые дети» и «Красивый мир». Задача первой — организовать и профинансировать лечение детей с проблемами в челюстно-лицевой области. По статистике, один ребёнок из 800 рождается с врождённым пороком «заячья губа» или «волчья пасть». Однако своевременная и качественная хирургическая помощь может исправить ситуацию. Фондом уже профинансировано 1235 операций. Вторая программа фонда – «Красивый мир», направлена на сохранение природы России – заповедников и национальных парков. Фонд уже реализовал 53 экологических проектов на 21 заповедных территориях.

Автор: Игорь Назаров
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