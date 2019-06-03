«М.Видео–Эльдорадо» запускает утилизацию любой использованной техники и электроники

Группа «М.Видео—Эльдорадо» и Ассоциация «Система коллективной ответственности Электроника — утилизация» в рамках Недели Российского Ритейла объявили о запуске первого в России проекта по постоянному приёму бывшей в употреблении техники на утилизацию и полному контролю жизненного цикла бытовой техники и электроники, включая переработку во вторичные ресурсы.

Сдать все виды техники, от смартфона до холодильника, можно будет в любом магазине «М.Видео» или «Эльдорадо» в сервисной зоне магазина. Пилотный проект уже запущен в Санкт-Петербурге, до конца года утилизация техники на постоянной основе заработает в магазинах «М.Видео» ещё в шести городах — в Москве, Казани, Самаре, Ульяновске, Челябинске, Ярославле. В течение двух лет партнёры рассчитывают запустить приём техники на утилизацию во всех 220 городах присутствия «М.Видео» и «Эльдорадо». В планах Группы и Ассоциации — также запустить процесс утилизации крупной техники из дома, клиент сможет заказать вывоз техники через контактный центр, сайт или магазины «М.Видео» и «Эльдорадо».

«В „М.Видео“ и „Эльдорадо“ регулярно проходят краткосрочные акции по сбору старой техники, и с каждым годом они привлекают все больше людей. Покупателей, как и нас, волнует, что именно происходит с техникой после того, как её оставили в магазине. Теперь, благодаря партнёрству с „СКО Электроника — утилизация“, мы можем отследить последний этапа „жизненного цикла“ любого девайса не только в рамках акций, но и на регулярной основе. Впервые в России мы запускаем постоянно действующий процесс сбора старой техники, в рамках которого мы точно можем гарантировать, что что каждое сданное устройство однозначно будет утилизировано, причём, максимально дружелюбным для природы способом. Сдавать технику туда, где ты ее приобрёл, очень естественно, логично, и развитая инфраструктура „М.Видео“ и „Эльдорадо“, наши ИТ-решения позволят реализовать этот проект в большинстве городов», — отметил президент Группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

Вся сданная в магазинах техника учитывается и отправляется на утилизацию. Трёхсторонняя ИТ-система между ритейлерами, Ассоциации и предприятиями по утилизации позволяет отследить путь каждого товара. Ассоциация «СКО Электроника — утилизация» уже сотрудничает с 11 компаниями по утилизации в разных регионах страны, эти утилизаторы прошли входной аудит в соответствии с высокими требованиям Ассоциации и раз в квартал подтверждают аккредитацию. «СКО Электроника — утилизация» проверяет весь цикл переработки на соответствие текущим российским и международным экологическим стандартам. Применяемые в России технические решения позволяют вторично использовать от 50 до 80% материалов, из которых изготовлена бытовая техника. В среднем, из одной тонны бывшей в употреблении техники можно получить 800 килограмм сырья для дальнейшего производства — пластика, металла, цветных металлов.

В рамках пилотного проекта в Санкт-Петербурге через 26 магазинов в течение двух месяцев партнёры собрали и передали на утилизацию более 5 000 кг бывшей в употреблении техники. Всего в течение года после развёртывания проекта на большинство городов рассчитывают собирать до 20 тысяч тонн.

Расходы по сбору техники — оформление документов, организацию хранения в каждом магазине, обучение персонала — берёт на себя Группа «М.Видео-Эльдорадо». Транспортировку техники до предприятий-утилизаторов и все процессы утилизации оплачивает Ассоциация.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» реализует также проект по утилизации батареек. С октября 2018 г. в магазинах Москвы и Санкт—Петербурга организован сбор отработавших свой ресурс батареек. Посетители магазинов могут оставлять батарейки в специальных боксах. Собранные батарейки отправляют на переработку на завод «Мегаполис ресурс» в Челябинск. К концу года сбор батареек заработает во всех почти 1000 магазинов Группы.