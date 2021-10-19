М.Видео-Эльдорадо запустила конкурс для продавцов электроники и техноэспертов, ИИ покажет их лица на билбордах

Группа М.Видео-Эльдорадо объявляет о запуске второго всероссийского конкурса «Заяви о себе 2.0» для лучших техноэкспертов. Фанаты технологий, которые умеют о ней интересно рассказывать, докажут в прямом эфире на всю страну свою экспертизу, и поборются за приз. Из лиц участников конкурса при помощи искусственного интеллекта будет создан единый образ технологичной розницы России, который будет размещён на билбордах.

Отраслевой баттл для лучших техноэкспертов страны проходит в рамках ежегодного мероприятия М.Видео-Эльдорадо, посвящённого инновациям и технологиям, — ONERETAIL Conf. В нем могут принять участие как специалисты М.Видео и Эльдорадо, так и сотрудники других розничных сетей или специалисты, связанные с продажами.

Активность проходит в онлайн-формате в два этапа. В отборочном раунде, с 11 по 20 октября, участников ждёт тест на знание техники и креативное задание — записать короткий видеообзор на любую новинку техники и электроники. Эксперты отберут десять лучших для участия в финале конкурса. Итоговый раунд состоится 21 октября, финалистам в формате слепого прослушивания за пять минут предстоит презентовать один товар, о котором они узнают только за 10 минут до выступления. Победители определятся голосованием зрителей и жюри, в которое входят Станислав Горшенин, директор по клиентскому сервису и цифровому опыту Группы М.Видео-Эльдорадо, Алена Бабушкина, директор по работе с розничными партнёрами в Восточной Европе Microsoft, а также секретный гость из сферы ритейла.

Победители получат призы от партнёра баттла — TPV CIS (телевизионная и аудиотехника под брендом Philips). Чтобы заявить о себе и принять участие, необходимо подать заявку на сайте проекта.