«М.Видео-Эльдорадо» запустила проект по доставке техники за 90 минут

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила пилотный проект по быстрой доставке электроники из магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо». Клиенты сетей в Москве могут получить необходимый товар на дом или в офис всего за полтора часа. Партнёром проекта стал курьерский сервис экспресс-доставки SuperBro.

На сайте партнёра покупатель указывает адрес доставки, оформляет и оплачивает онлайн-заказ. Учитывая адрес доставки, сервис определяет ближайшие к этой локации магазины и доступный в них ассортимент. Заказать для быстрой доставки можно товар не дороже 8 000 рублей и весом не более 15 кг, это более 10 000 наименований — техника для кухни, посуда, товары для красоты и здоровья, игры и гаджеты для геймеров, смартфоны и аксессуары к ним и т.д. Ближайший к адресу доставки курьер принимает заказ, выкупает его в магазине сети и привозит клиенту вместе с чеком. От момента заказа до получения техники на руки проходит от 90 минут. Стоимость доставки через сервис SuperBro обойдётся клиенту всего от 99 рублей, первая доставка осуществляется бесплатно.

«Мы рады предложить клиентам новую возможность получения товара, которая сделает покупки в наших сетях проще и комфортнее. Доставка — один из наиболее важных для клиента сервисов, который должен быть максимально гибким. Теперь у покупателя есть альтернатива стандартным услугам доставки и самовывоза: благодаря сервису SuperBro интернет-заказ приедет к клиенту на дом в тот же день уже через полтора часа. Если покупатели воспримут новый сервис положительно, мы постараемся предложить аналогичную услугу в других крупных городах». Директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой Группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Дементьева.

В перспективе Группа планирует распространить данных проект на другие регионы с привлечением локальных платформ и компаний. В рамках работы с SuperBro в перспективе может быть увеличена максимальная стоимость товара для доставки. Сервис доступен в пределах Москвы + 10 км за МКАД.

Стоимость товаров на сайте SuperBro учитывает все текущие промо-предложения и не отличается от цены в интернет-магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Цены и ассортимент, который видят клиенты на сайте SuperBro, обновляются автоматически каждый час. После покупки по всем вопросам, связанным с сервисным обслуживанием, возвратом или обменом, клиент может обращаться напрямую в любой магазин «М.Видео» или «Эльдорадо».

Стандартная доставка техники по Москве из «М.Видео» и «Эльдорадо» обычно осуществляется на следующий день после заказа. При заказе до обеда поупатель может получить доставку техники любого размера за 690 рублей уже вечером того же дня. Также клиент может забрать покупку самостоятельно из ближайшего к нему магазина уже через 30 минут после оформления онлайн-заказа.