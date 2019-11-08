+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

«М.Видео-Эльдорадо» запустила проект по доставке техники за 90 минут

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила пилотный проект по быстрой доставке электроники из магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо». Клиенты сетей в Москве могут получить необходимый товар на дом или в офис всего за полтора часа. Партнёром проекта стал курьерский сервис экспресс-доставки SuperBro.

На сайте партнёра покупатель указывает адрес доставки, оформляет и оплачивает онлайн-заказ. Учитывая адрес доставки, сервис определяет ближайшие к этой локации магазины и доступный в них ассортимент. Заказать для быстрой доставки можно товар не дороже 8 000 рублей и весом не более 15 кг, это более 10 000 наименований — техника для кухни, посуда, товары для красоты и здоровья, игры и гаджеты для геймеров, смартфоны и аксессуары к ним и т.д. Ближайший к адресу доставки курьер принимает заказ, выкупает его в магазине сети и привозит клиенту вместе с чеком. От момента заказа до получения техники на руки проходит от 90 минут. Стоимость доставки через сервис SuperBro обойдётся клиенту всего от 99 рублей, первая доставка осуществляется бесплатно.

«Мы рады предложить клиентам новую возможность получения товара, которая сделает покупки в наших сетях проще и комфортнее. Доставка — один из наиболее важных для клиента сервисов, который должен быть максимально гибким. Теперь у покупателя есть альтернатива стандартным услугам доставки и самовывоза: благодаря сервису SuperBro интернет-заказ приедет к клиенту на дом в тот же день уже через полтора часа. Если покупатели воспримут новый сервис положительно, мы постараемся предложить аналогичную услугу в других крупных городах».

Директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой

Группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Дементьева.

В перспективе Группа планирует распространить данных проект на другие регионы с привлечением локальных платформ и компаний. В рамках работы с SuperBro в перспективе может быть увеличена максимальная стоимость товара для доставки. Сервис доступен в пределах Москвы + 10 км за МКАД.

Стоимость товаров на сайте SuperBro учитывает все текущие промо-предложения и не отличается от цены в интернет-магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Цены и ассортимент, который видят клиенты на сайте SuperBro, обновляются автоматически каждый час. После покупки по всем вопросам, связанным с сервисным обслуживанием, возвратом или обменом, клиент может обращаться напрямую в любой магазин «М.Видео» или «Эльдорадо».

Стандартная доставка техники по Москве из «М.Видео» и «Эльдорадо» обычно осуществляется на следующий день после заказа. При заказе до обеда поупатель может получить доставку техники любого размера за 690 рублей уже вечером того же дня. Также клиент может забрать покупку самостоятельно из ближайшего к нему магазина уже через 30 минут после оформления онлайн-заказа.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

8 ноября / Комментарии
Почта России, Почта Китая и компания Cianiao совместно запускают новый логистический продукт «cPacket»

Почта России, Почта Китая и компания Cianiao совместно запускают новый логистический продукт «cPacket»

Для ускоренной доставки грузов из Китая в Россию почтовые операторы двух стран и транспортная компания Cainiao («Цайняо», входит в Alibaba Group) выводят на рынок новый логистический продукт.  

далее →

5 ноября / Комментарии
Юлмарт сделал хранение бесплатным для поставщиков

Юлмарт сделал хранение бесплатным для поставщиков

Юлмарт предложил поставщикам по договорам комиссии не платить за складское хранение товаров, если оборачиваемость товарных запасов не превышает 60 дней. Также для новых поставщиков хранение будет бесплатным в течение 3 месяцев с первой поставки — при любых условиях.

далее →

1 ноября / Комментарии
«Почта России» хочет строить собственную экосистему

«Почта России» хочет строить собственную экосистему

«Почта России» до 2027 года планирует создание и развитие собственной экосистемы, включающей новые для компании направления, в том числе для управления недвижимостью и доставки товаров из интернет-магазинов. Свою инвестпрограмму при этом компания оценивает от 224 млрд руб. до 353 млрд руб.

далее →

1 ноября / Комментарии
X5 Retail Group начала выдавать заказы с AliExpress

X5 Retail Group начала выдавать заказы с AliExpress

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет о старте выдачи посылок от AliExpress в своих магазинах. Получить заказ можно в постаматах, в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) и на кассах в магазинах ритейлера.

далее →

30 октября / Комментарии
ЦУМ откроет премиальные пункты выдачи заказов в регионах

ЦУМ откроет премиальные пункты выдачи заказов в регионах

ЦУМ объявил об открытии региональных пунктов выдачи онлайн-заказов, обслуживание в которых он пообещал сделать похожим на сервис в самом универмаге. Первые пункты появятся до конца 2019 года в Сочи и Краснодаре.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!