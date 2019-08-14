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«М.Видео-Эльдорадо» запустила школу для ИТ-продуктологов

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила образовательную программу в сфере управления ИТ-продуктами для выпускников вузов. 12-16 августа Группа организовала первую Summer Product School, в рамках которой внутренние и внешние эксперты делятся с молодыми специалистами опытом в разработке, развитии и управлении продуктами, проводят мастер-классы по дизайн-мышлению и рассказывают, какие навыки нужны будущим профи. По результатам курса наиболее активные и успешные участники смогут попасть в команду продуктового офиса Группы «М.Видео-Эльдорадо».

Школа рассчитана на выпускников ВУЗов, молодых специалистов и тех, кто только задумывается о профессии в области продуктового менеджмента. Заявки на обучение прислали более 500 человек, из которых конкурсный отбор прошли 100 «студентов», их ждут пять дней интенсива: лекции, мастер-классы и воркшопы о продуктах и подходах к их развитию, создании MVP и компетенциях, необходимых сегодня востребованным менеджерам.

«Продуктолог или менеджер по продукту отвечает за запуск и развитие ИТ-решений, ставит команде разработчиков и аналитиков задачи, контролирует процесс, обеспечивает коммуникации с заказчиком — внутренними подразделениями или внешним клиентом. Летняя Профессия продуктолога хоть и новая на российском рынке, но уже очень востребованная. Группа „М.Видео-Эльдорадо“ много внимания уделяет развитию своего продуктового офиса, постоянно внедряя самые современные подходы и практики продуктового менеджмента. В нашем портфеле около 15 продуктов, более 500 специалистов, которые непосредственно влияют на бизнес и меняют покупательский опыт клиентов по всей стране. Именно поэтому мы не просто предъявляем высокие требование к квалификации продуктологов, но и сами хотим участвовать в формировании этого рынка в России и повышать профессионализм молодых специалистов с помощью собственной экспертизы», — прокомментировала руководитель офиса по развитию ИТ продуктов Группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Марчева.

Ведущие эксперты рынка научат, как и какие исследования проводить, как строить и проверять гипотезы, как создавать минимально-жизнеспособный продукт, как тестировать свой продукт, расскажут, что такое дизайн мышление и как применять его в работе. Ребят ждут реальные бизнес-кейсы, создание прототипов и их тестирование на реальных пользователях. По результатам Летней Школы несколько студентов смогут пройти интервью, присоединиться к команде ритейлера и опробовать новые знания «в бою».

Среди наставников:

  • Ирина Марчева, CPO «М.Видео-Эльдорадо»;
  • Данила Максишко, практик сервис-дизайна, тренер-резидент ScrumTrek;
  • Евгений Абрамзон, руководитель группы по развитию Мобильного приложения «М.Видео-Эльдорадо»;
  • Пётр Новиков, CPO Goods.ru;
  • Дмитрий Капаев, партнер сервис-дизайн агентства Useful;
  • Даниил Заболотный, директор по операциям и клиентскому сервису Ozon.travel.

К ним также присоединятся эксперты из Ассоциации «МАКО», Леруа Мерлен и др.

Автор: Анна
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