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М.Видео-Эльдорадо запустила собственную платформу корпоративного образования

М.Видео-Эльдорадо и ProductStar запустили обучающую программу по управлению технологическими продуктами, состоящую из двух модулей. Первый завершили 30 сотрудников из разных бизнес-функций (директоры магазинов, продавцы, специалисты по маркетингу, электронной коммерции, работе с персоналом, информационными системами и др.) без опыта в продуктовом менеджменте, которые хотят сменить профессию и начать карьеру в ИТ.

После обучения «выпускников» направили на стажировку в существующие команды, по окончании которой они могут перейти на позиции junior-продактов. Второй модуль проходят более 70 действующих менеджеров по продукту — курс позволит им значительно развить цифровые компетенции, получить повышение и возглавить новые продуктовые команды. Обучение длится три-пять месяцев, для входа в программу достаточно написать мотивационное письмо и пройти оценку по компетенциям.

В настоящий момент в компании открыты более сотни продуктовых вакансий — обучение продуктовому подходу позволит ритейлеру закрыть до 70% позиций за счет переквалификации и повышения компетенций внутренних кандидатов, которые уже знакомы со стратегией и задачами бизнеса и быстрее адаптируются к новому функционалу. В 2020 году Группа полностью перешла на продуктовый подход — разработкой и развитием программных решений занимаются более 120 команд, состоящих из сотрудников ключевых бизнес-функций и ИТ-специалистов.

«Сегодня М.Видео-Эльдорадо проходит через масштабную цифровую трансформацию. Мы не просто строим бесшовный клиентский опыт с использованием передовых технологий, компания внедряет новый подход к управлению бизнесом, перестраивает привычные процессы и, что более важно, меняет корпоративную культуру и развивает технологическое мышление среди сотрудников. „Цифровая академия“ — идеальная площадка для привлечения, развития и самореализации талантливых людей, позволяющая приобрести и развить технологические навыки и компетенции, необходимые для эффективной работы в современной цифровой среде».

Руководитель департамента обучения и развития персонала М.Видео-Эльдорадо Ольга Серняева

Помимо продакт-менеджмента корпоративная образовательная платформа «Цифровая академия» М.Видео-Эльдорадо предлагает сотрудникам обучение по направлениям: основы трансформации и понимания бизнеса, agile-подход, аналитика данных, программирование и машинное обучение. Обучение для сотрудников бесплатное, а процесс встроен в бизнес-ритм, что позволяет не нарушать привычный work-life balance. Наряду с использованием гибких образовательных методик, налажено сотрудничество с ведущими международными и российскими школами и экспертами.

Онлайн-университет ProductStar сформировал программу и подстроил процесс под специфику М.Видео-Эльдорадо. Был использован формат blended learning и micro-courses — онлайн-изучение материала с преподавателем и самостоятельно по заранее сформированной базе знаний. В рамках программы участники тесно работали с трекерами, среди которых ведущие специалисты из М.Видео-Эльдорадо, X5, ФРИИ, ВкусВилл, и получали обратную связь. Дополнительно проходили вебинары с международными экспертами, в том числе из Amazon. В финале курса участникам предложили продемонстрировать полученные знания и защитить свои проекты.

«В работе с корпоративными заказчиками мы стараемся максимально учитывать отраслевую специфику и потребности компании. Кейс с М.Видео-Эльдорадо является удачным примером плодотворной и качественной партнерской работы менеджмента компании и наших специалистов. Как результат — мы можем гордиться быстрым переводом бизнес-процессов ритейлера на эффективные цифровые рельсы. Продуктовый подход сегодня является ключевым фактором роста бизнеса».

CEO ProductStar Михаил Карпов.

По данным аналитиков ProductStar, спрос на корпоративные образовательные программы с начала 2021 года вырос на 70% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. На сегодняшний день в онлайн-университете ProductStar прошли обучение более 5 тысяч человек, только за 2020 год — свыше 3 тысяч человек.

Автор: Анна
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