«М.Видео» и «Эльдорадо» доставят заказы в ближайшую «Пятёрочку»

Розничные сети «М.Видео» и «Эльдорадо» начинают сотрудничество с X5 Retail Group по доставке интернет-заказов. Забрать технику, приобретённую на mvideo.ru или eldorado.ru, жители Москвы и Подмосковья смогут более чем в 2000 пунктах выдачи и постаматах в ближайших к дому магазинах «Пятёрочка». При успешных результатах проект может быть масштабирован и на другие города.

«М.Видео» запустила новый канал самовывоза онлайн-заказов, оформленных на сайте или в мобильном приложении, — клиенты смогут забрать свои покупки в ближайших к дому универсамах «Пятёрочка», достаточно выбрать этот вид доставки при оформлении. Пилот по доставке и выдаче онлайн-заказов техники через продовольственные сети стартовал в Москве и Московской области в более чем 2000 точках. В ближайшее время такой формат самовывоза появится и в «Эльдорадо». Партнёрство с X5 Retail Group позволит Группе «М.Видео-Эльдорадо» расширить географию самовывоза, в некоторых населённых пунктах Подмосковья формат самовывоза электроники появится впервые. При успешной работе проекта в Москве следующими городами могут стать Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, в дальнейшем партнёры могут масштабировать проект на всю Россию.

В «Пятёрочке» можно получить любую технику кроме крупной, весом до 15 кг и с габаритами упаковки до 50 см по любой из сторон: цифровые устройства, смартфоны, ноутбуки, аксессуары, малую бытовую технику для кухни, дома и здоровья вплоть до микроволновок и кофемашин среднего размера — всего более 10 000 наименований. Новый формат самовывоза бесплатный для клиентов при сумме чека от 999 рублей, доставка по столичному региону занимает в среднем два-три дня. Заказ будет ждать получателя в течение 7 дней с момента поступления в пункт выдачи. Чтобы его забрать, клиенту достаточно назвать код из смс при получении на кассе или ввести его в постамате. Для заказов, доставленных в ПВЗ, действуют аналогичные процедуры и сроки обмена или возврата — клиентам достаточно обратиться напрямую в «М.Видео» или «Эльдорадо».

«Трафик сайта „М.Видео“ вырос вдвое за последний месяц, установки мобильного приложения — в 2,5 раза. В текущих условиях мы прилагаем максимум усилий, чтобы обеспечить быстрый и безопасный доступ наших клиентов к покупкам необходимой техники, в том числе, развиваем новые форматы кооперации с другими участниками рынка. Забирая онлайн-заказ „М.Видео“ или „Эльдорадо“ в ближайшем продовольственном магазине в удобное время, наши покупатели смогут ещё больше ограничить социальные контакты и перемещения по городу, чтобы сосредоточится на своём здоровье и позаботиться о близких», — отметила управляющий директор «М.Видео» Дагмара Иванова.

Оператором проекта выступает 5post — дочернее подразделение X5 Retail Group, развивающее новые почтовые сервисы и услуги доставки заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов — всего 8500 выделенных касс и 1000 постаматов в 1800 городах. 5post оказывает услуги по логистике и выдаче товаров покупателям, забирает сформированные заказы со складов Группы на собственные распределительные центры, откуда разводит по выбранным для самовывоза магазинам.

«Сегодня сервис „последней мили“ — самая востребованная услуга на рынке, наша задача — обеспечить комфорт и качество доставки онлайн-заказов в ближайшие к покупателю торговые точки. Мы рады предоставить инфраструктурные и логистические возможности 5Post нашему новому партнёру — Группе „М.Видео-Эльдорадо“, чтобы тысячи клиентов могли получить необходимые товары, не откладывая покупки, несмотря не непростую эпидемиологическую ситуацию», — говорит управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов.

«М.Видео» и «Эльдорадо» также обеспечивают бесконтактную доставку и бесконтактный самовывоз из собственных магазинов, которые в настоящий момент работают как точки выдачи онлайн-заказов или салоны связи, если иное не определено локальными нормативными актами или решением торговых центров. Уточнить информацию о работе конкретного магазина можно на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо». Мы рекомендуем покупателям бесконтактные платежи и предлагаем дополнительную скидку в 5% при предоплате онлайн и оперативный возврат денежных средств при необходимости. Это позволяет доставлять и выдавать покупки наиболее безопасным способом без передачи наличных денег и банковских карт.