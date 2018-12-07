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«М.Видео» и «Эльдорадо» начинают продажи Яндекс Телефона

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Яндекс.Деньги
Яндекс.Деньги
Электронные деньги

Розничные сети «М.Видео» и «Эльдорадо» объявляют о старте продаж смартфонов Яндекс в своих магазинах и онлайн с 7 декабря 2018 г. Также до конца года в «М.Видео» появятся новые умные колонки Irbis A с голосовым помощником Алисой. Таким образом, «М.Видео» станет единственным в России ритейлером, где будут представлены оба типа устройств от Яндекса.

Официальный старт продаж смартфона состоится 7 декабря в магазине m_mobile от «М.Видео», расположенном на первом этаже ТРЦ «Афимолл Сити». В этот день между всеми посетителями m_mobile будет разыграно несколько Яндекс Телефонов. Первые 100 покупателей новинки получат в подарок полноразмерные наушники Pioneer SE-M521.

Яндекс Телефон c 7 декабря 2018 года доступен в 350 магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» более чем в 100 городах и онлайн на сайте mvideo.ru и Eldorado.ru. К каждому Телефону прилагается полугодовая подписка Яндекс.Плюс. Покупатели также получат 300 рублей на поездки на Яндекс.Такси, 500 рублей на счёт в Яндекс.Деньгах и 10-процентный кешбэк на покупки, оплаченные Деньгами, в течение трёх месяцев. Общая сумма, которую можно вернуть на счёт, — до 2000 рублей. Кроме того, покупателям полагаются бонусы от партнёров: библиотеки электронных книг «ЛитРес» и образовательных сервисов Lingualeo и Puzzle English. Стоимость устройства в «М.Видео» и «Эльдорадо» составляет 17 990 рублей.

«Выйти на рынок смартфонов в России — смелый шаг, достойный ведущей российской технологической компании. „М.Видео“ как один из лидеров рынка смартфонов стремится первой познакомить своих клиентов с самыми яркими новинками, и в рамках партнёрства с Яндексом станет единственным ритейлером на российском рынке, где можно вживую посмотреть и купить всю экосистему устройств — новый смартфон и колонку с голосовым помощником Алисой. Уверен, оба устройства будут по достоинству оценены пользователями», — прокомментировал старт продаж управляющий директор проекта m_mobile Группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Губанов.

На старте продаж покупателям новинки от Яндекс также будут доступны необходимые аксессуары для смартфона — чехлы и защитные плёнки.

Компании и сервисы: Яндекс.Деньги, М.видео, Эльдорадо
Автор: Анна
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