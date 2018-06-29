«М.Видео» и «Эльдорадо» первыми протестируют систему Tax Free

Компании «М.Видео» и «Эльдорадо» первыми среди продавцов техники и электроники протестируют систему Tax Free. Она позволит иностранным гражданам возвращать НДС с покупок, сделанных на территории Российской Федерации. В рамках национального пилотного этапа сервис Tax Free уже заработал в 13 магазинах Группы, в течение нескольких дней запустится ещё в четырёх. После успешного завершения пилота система Tax Free будет распространена на все магазины «М.Видео» и «Эльдорадо».

К системе Tax Free в рамках пилота розничные сети планируют подключить 17 магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» в девяти городах, обозначенных Минпромторгом РФ в качестве тестовых: Красногорск, Саранск, Казань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Екатеринбург, большинство из которых принимает большой поток иностранных туристов в рамках матчей Чемпионата Мира по футболу 2018. На протяжении 2018 года «М.Видео» и «Эльдорадо» планируют работать со всеми четырьмя операторами, аккредитованными Минпромторгом РФ: Global Blue, Premier, Hi Sky и Национальным Оператором Tax Free.

«Группа „М.Видео“, объединяющая бренды „М.Видео“ и „Эльдорадо“, традиционно принимает участие во многих федеральных пилотных проектах. Как лидер рынка мы заинтересованы в развитии новых сервисов для покупателей и готовы инвестировать в новые технологии. Наши магазины привлекают большое количество иностранных покупателей за счёт ассортимента и цен, теперь у них появится возможность делать более выгодные покупки, возвращая часть потраченных средств. Надеемся, наш опыт будет полезен в развитии системы Tax Free по всей России», — отметил главный исполнительный директор Группы «М.Видео» Энрике Фернандес.