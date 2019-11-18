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«М.Видео» и «Эльдорадо» подводят первые итоги утилизации техники

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подводит итоги пилота по сбору и утилизации бывшей в употреблении техники в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. С июня обе сети собрали и передали на переработку порядка 135 тонн электронных отходов. До конца года к проекту присоединятся ещё пять городов — крупнейший в России проект по бесплатной и экологичной переработке электроники объединит 315 точек сбора.

Розничные сети «М.Видео» и «Эльдорадо» в партнёрстве с Ассоциацией «СКО Электроника-Утилизация» за пять месяцев собрали и передали на утилизацию 11 тысяч единиц старой техники — около 135 тонн. Примерно столько составляет масса взрослой особи синего кита. Из этого объёма 30 тонн приходится на товары, которые клиенты обоих брендов принесли в магазин самостоятельно. Чаще всего на переработку отдавали домашние телефоны, чайники, смартфоны, наушники и небольшие телевизоры с диагональю до 30 дюймов.

Крупнейший в России проект по переработке электроники сейчас поддерживают более 250 магазинов в Санкт-Петербурге, Колпино, Москве и Московской области. До конца года к проекту подключатся ещё пять городов: Казань, Волгоград, Самара, Ульяновск и Ярославль, а количество точек сбора увеличится до 315 магазинов. Потребители могут принести и бесплатно сдать любые ненужные устройства. Клиентам также доступен вывоз крупной бытовой техники с последующей утилизацией при доставке нового товара — стоимость услуги находится на уровне 1000 рублей и покрывает транспортные расходы. В будущем вывоз на утилизацию станет отдельной услугой.

«Мы очень довольны результатами пилотного проекта по утилизации техники в Санкт-Петербурге и Москве — нам удалось собрать в два раза больше электронных отходов, чем планировали на старте. Благодаря партнёрству с Ассоциацией „СКО Электроника-Утилизация“ мы можем гарантировать, что вся сданная техника попадёт на современные заводы и будет переработана максимально глубоко и без вреда для окружающей среды. Эта уверенность передаётся и нашим клиентам, которые охотно приносят свои старые устройства независимо от того, получат ли они скидку на покупку новых товаров», — прокомментировала руководитель отдела сервисных проектов Группы «М.Видео-Эльдорадо» Оксана Платонова.

Также, в рамках стратегии социальной ответственности Группа «М.Видео-Эльдорадо» собирает и утилизирует батарейки. Компания берет на себя расходы по обучению персонала, переработке и транспортировке этих отходов. С момента старта проекта, т.е. за год, клиенты сдали на переработку порядка 2 тонн отработанных батареек. Это примерно 135 000 штук или 10% от того объёма, который «М.Видео» и «Эльдорадо» продают в год. В 2020 году Группа планирует удвоить количество собранных батареек. Партнёрами проекта выступают компания Duracell, завод «Мегаполисресурс» и Ярославский завод «НЭК».

Автор: Анна
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