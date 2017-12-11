«М.Видео» и «Эльдорадо» реализуют первый совместный проект в сфере логистики

«М.Видео» и «Эльдорадо» объявляют о совместном использовании двух ключевых региональных распределительных центров — в Новосибирске и Ростове-на-Дону. Синергетический эффект для двух компаний от более эффективного использования складских мощностей может составить более 150 млн рублей за три года.

Впервые на рынке две крупные торговые сети в сегменте электроники смогут оптимизировать свои затраты на логистику, ускорить сроки доставки и повысить эффективность управления стоком за счёт консолидации и совместного использования складских помещений. «Эльдорадо» откроет склад в Ростове-на-Дону у девелопера «М.Видео». «М.Видео», в свою очередь, запустит логистический центр в Новосибирске на базе складского комплекса «Эльдорадо». Общий объем распределительных центров на две компании на Юге России и в Сибири составит порядка 72 000 квадратных метров, предполагается, что склады смогут пропускать до 2 000 000 кубических метров в год.

«Стратегическое партнёрство позволяет компаниям оптимизировать затраты в сфере логистики — и за счёт суммируемого объёма складских площадей, экономии на масштабе, и за счёт синергетического потенциала в других сферах логистики, например, при совместных перевозках. Российский рынок онлайн-торговли стремительно растёт — продажи „М.Видео“ за девять месяцев 2017 года увеличились на треть, и эта динамика диктует совершенно новые условия по обновлению товарного запаса, скорости и стоимости доставки. Партнёрство „М.Видео“ и „Эльдорадо“ как двух крупных игроков позволяет нам не только предлагать клиентам лучший на рынке сервис, но и даёт новый импульс для развития логистической отрасли в целом», — подчеркнула директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой «М.Видео» Ирина Дементьева.

«Благодаря совместному использованию складских площадей мы сможем добиться максимально качественной синергии и высоких результатов по целому ряду направлений. Самым ценным является то, что сближение наших логистических инфраструктур происходит на основе взаимовыгодных условий, и у каждой из компаний высвобождаются ресурсы. Таким образом, совместное использование складов позволит нам не только значительно снизить и оптимизировать расходы, но и перераспределить нагрузку на наши мощности», ‒ подчёркивает Вячеслав Никонович, вице-президент по логистике «Эльдорадо».

На данный момент «М.Видео» имеет пять распределительных центров, «Эльдорадо» — шесть в семи городах (Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Владивосток).

Сотрудничество двух компаний в Ростове-на-Дону и Новосибирске позволяет создать более 150 новых рабочих мест для жителей регионов, повысить качество обслуживания покупателей и укрепить позиции ритейлеров на рынке.