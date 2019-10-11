«М.Видео» и «Эльдорадо» соберут батарейки ещё в 60 городах

Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключила соглашение с ярославским заводом НЭК, который займется вывозом и утилизацией использованных батареек в ЦФО. Благодаря новому заводу и уже действующему партнеру «Мегаполисресурс» география приёма отработанных источников питания расширилась до 710 магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» в 94 городах. До конца 2019 года сбор батареек заработает почти во всей тысяче магазинов Группы.

«М.Видео» и «Эльдорадо» в партнёрстве с заводами «НЭК» и «Мегаполисресурс» выводят программу сбора использованных батареек на федеральный уровень и расширяют число пунктов приёма с 408 до 710. Специально разработанные боксы в форме батарейки Duracell помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга появились ещё в 60 населённых пунктах в УФО и ЦФО. Полный список городов и магазинов, в которых принимают батарейки, доступен на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо». Точки приёма отмечены специальным значком «Утилизация батареек».

Во всех магазинах двух сетей контейнеры для сбора отвечают необходимым требованиям безопасного хранения и вмещают до 35 кг. После их наполнения переработчики вывозят батарейки на свой завод. Посетители могут оставить использованные источники питания наиболее распространённых форматов — пальчиковые (АА) и мизинчиковые (ААА). С момента старта проекта в октябре 2018 года клиенты обеих сетей уже сдали на переработку порядка 2 тонн отработанных батареек.

«Мы продолжаем расширять географию приёма использованных батареек, привлекая внимание всё большего числа людей к вопросам ответственного потребления и грамотной утилизации. Ведь переработанные батарейки могут использоваться дальше в различных сферах и принести ещё немало пользы. Эффективное решение экологических проблем и становление правильной культуры пользования возможно только при активном участии каждого из нас. Радует, что число таких активных людей только растёт, уже к концу года внести свой вклад в сохранение окружающей среды смогут жители во всех 220 городах присутствия сетей „М.Видео“ и „Эльдорадо“», — отмечает руководитель отдела сервисных проектов Группы «М.Видео-Эльдорадо» Оксана Платонова.

«Группа „М.Видео-Эльдорадо“ и Duracell вносят ощутимый вклад в развитие инфраструктуры сбора таких опасных для окружающей среды отходов как отработанные источники питания. Популяризация ответственного отношения к природе и вовлечение всё большего количества населения в процесс сбора батареек — это огромная работа, проводимая компаниями, и мы конечно рады присоединиться к столь важной миссии. Компания „НЭК“, признавая важность вторичной переработки батареек, утративших потребительские свойства, приняла решение о запуске линии по утилизации отработанных источников питания. Технология, используемая на нашем производстве, позволяет утилизировать батарейки безопасным для окружающей среды способом при этом получая вторичную продукцию, которая в дальнейшем используется для производства новых товаров. Поэтому все собранные отработанные батарейки можно сказать получат вторую жизнь», — директор по развитию ООО «НЭК» Александр Климов.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» реализует ряд других экологических инициатив, позволяющих снизить негативное влияние на окружающую среду. Торговые сети полностью отказались от полиэтиленовых пакетов в пользу сертифицированных бумажных, развивают волонтёрское движение среди сотрудников, инвестируют в природоохранные проекты Всемирного фонда дикой природы и ежегодно участвуют в «Часе Земли». «М.Видео» поддерживает инициативы Благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире», реализующего две благотворительные программы — «Красивые дети» и «Красивый мир». Кроме того, в обеих сетях регулярно проходят краткосрочные акции по сбору устаревшей или пришедшей в негодность техники, а в июне текущего года в партнёрстве с «СКО Электроника — утилизация» запущен первый в России проект по постоянному приёму старой техники на утилизацию и полному контролю жизненного цикла бытовой техники и электроники, включая переработку во вторичные ресурсы.