+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

«М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила пилотный проект по выдаче интернет-заказов через пункты самовывоза, расположенные вне собственных магазинов сетей. Теперь интернет-заказ можно не только получить с курьером или в одном из розничных магазинов, но и забрать в партнерских пунктах выдачи заказов и постаматах.

«М.Видео» совместно с логистическим сервисом PickPoint запустила пилот по выдаче интернет-заказов через пункты самовывоза и постаматы в Москве, городах Московской области и Санкт-Петербурге. На текущий момент жители Железнодорожного, Фрязино, Королёва, Пушкино, Долгопрудного, Лыткарино, Павловского Посада, Троицка, Лобни, Голицыно, Дедовска, Видного, Климовска, Монино, Апрелевки, Москвы и Санкт-Петербурга получили возможность забирать покупки, заказанные на mvideo.ru, в пунктах самовывоза недалеко от дома, метро и железнодорожных станций. Таким образом, сеть пунктов самовывоза насчитывает 33 точки в 17 городах. До конца года компания планирует еще расширить сеть. Аналогичный пилот запускается и в сети «Эльдорадо» в Москве в пределах Садового кольца.

По итогам первого полугодия 2018 года, интернет-продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. На них приходится до 20% от общих продаж сетей. Главным критерием выбора городов было отсутствие магазинов «М.Видео» в непосредственной близости от пункта самовывоза. Дополнительно оценивалась конкурентная среда. Например, если раньше жителю Лыткарино требовалось потратить около 40 минут, чтобы доехать до ближайшего к нему магазина «М.Видео» в МЕГА Белая дача, то теперь достаточно нескольких минут, чтобы забрать заказ рядом с домом.

«Порядка 70% интернет-заказов наши покупатели предпочитают получать самостоятельно в магазинах „М.Видео“ и „Эльдорадо“. В год это больше двух миллионов заказов. В 90% случаев заказ можно забрать в тот же или на следующий день в удобное время. Не удивительно, что такой формат популярен среди клиентов, которые работают или живут относительно недалеко от магазинов. В остальных случаях клиентам приходится выбирать: потратить лишнее время на дорогу до магазина, заказать доставку либо найти другого продавца. Пункты самовывоза — очевидное и простое решение, которое при сравнительно невысоких затратах позволяет нам стать ближе к клиентам», — говорит директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой Группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Дементьева.

Через пункты самовывоза и постаматы можно забрать практически любой товар из ассортимента «М.Видео», который не превышает габаритов стандартной микроволновой печи, весит в пределах 15 кг и стоит менее 50 000 рублей. В постаматах ограничений по сумме заказа нет. Оплачивать заказы можно как наличными, так и банковскими картами или с помощью приложений Apple Pay и Google Pay. Чаще всего пункты самовывоза используют для получения цифровой электроники — смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников, а также всевозможных аксессуаров и мелкой бытовой техники. Если клиенту нужно вернуть или обменять товар, он может обратиться в любой магазин сети, который наиболее удобен территориально.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

20 июля / Комментарии
Российское подразделение Boxberry возглавил выходец из «Билайна»

Российское подразделение Boxberry возглавил выходец из «Билайна»

В российском подразделении службы доставки Boxberry произошли кадровые перестановки. Михаил Бахарев сменил Михаила Конева на посту директора компании. Это назначение, по мнению учредителей, усилит команду управленцев Boxberry.

далее →

19 июля / Комментарии
Tmall запускает доставку товара в день заказа

Tmall запускает доставку товара в день заказа

Торговая площадка Tmall, которая работает на базе Aliexpress в России, будет осуществлять доставку товара в день заказа. Сервис должен начать свою работу уже с сегодняшнего дня.

далее →

19 июля / Комментарии
Александр Иванов присоединился к команде МаксиПост

Александр Иванов присоединился к команде МаксиПост

МаксиПост, одна из ведущих компаний на рынке курьерской доставки для интернет-магазинов, объявляет о расширении состава директоров. Новым участником управленческой команды сталАлександр Иванов – президент Ассоциации E-Commerce Russia (Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли).

далее →

19 июля / Комментарии
«Биглион» запустил сервис онлайн-заказа доставки еды в 11 городах

«Биглион» запустил сервис онлайн-заказа доставки еды в 11 городах

В мобильном приложении «Биглион» появилась новая функция заказа еды. Теперь можно заказать доставку из нескольких ресторанов непосредственно в мобильном приложении.

далее →

12 июля / Комментарии
Покупки с китайский интернет-магазинов пошли через Гонконг

Покупки с китайский интернет-магазинов пошли через Гонконг

Покупки с AliExpress, Joom, Pandao все чаще пересылаются в Россию через Гонконг, выяснили на «Почте России». По итогам первого полугодия 2018 года доля Гонконга в российском импорте через почту составила 11%, что вывело регион на второе место после Китая.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!