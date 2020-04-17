+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

«М.Видео» и «Эльдорадо» запустили сервис «доставка на парковку»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила новый для российского рынка формат самовывоза техники — с парковки торгового центра. Покупателю не нужно покидать машину и заходить в магазин — в удобное для клиента время курьер вынесет товар из розничного магазина к автомобилю, продемонстрирует его при необходимости и бережно погрузит в багажное отделение. Бесконтактный сервис бесплатен и доступен в розничных магазинах, работающих как пункты выдачи онлайн-заказов или мини-склады (dark stores).

«М.Видео» и «Эльдорадо» на время работы магазинов в формате пунктов выдачи заказов запускает сервисную услугу по выдаче онлайн-покупок на парковке магазина или торгового центра. Для её получения при заказе на сайтах сетей или в приложении «М.Видео» покупателю необходимо при выборе формата доставки указать «самовывоз с парковки из магазина», а также оплатить покупку онлайн, что позволит исключить дополнительные социальные контакты. На данный момент при оплате на сайте действует скидка 5%.

После оформления заказа с клиентом свяжется сотрудник магазина для согласования точной даты и времени самовывоза, а также отправит подробную инструкцию для получения покупки. Для приобретения доступны все категории техники, по стоимости товара ограничений нет. Уточнить информацию о формате и графике работы конкретного магазина и возможности самовывоза с парковки можно на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо».

О прибытии на парковку клиент может оповестить магазин при помощи звонка по телефону. После этого сотрудник розничной сети доставит заказ к автомобилю и погрузит его в багажное отделение. Покупатель может осмотреть товар, убедиться в полной комплектации, отсутствии повреждений и наличии необходимой документации. Кассовый чек будет отправлен в электронном виде по СМС на указанный в заказе номер мобильного телефона покупателя. Обмен и возврат осуществляется в любом работающем розничном магазине в срок до 60 дней после совершения покупки.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

16 апреля / Комментарии
Lamoda запускает пешую курьерскую доставку из пунктов выдачи

Lamoda запускает пешую курьерскую доставку из пунктов выдачи

Lamoda дополнительно усиливает курьерскую службу и адаптирует ПВЗ в Москве для оперативной доставки заказов пешими торговыми представителями. 

далее →

15 апреля / Комментарии
X5 Retail Group нарастила мощности онлайн-супермаркета Perekrestok.ru

X5 Retail Group нарастила мощности онлайн-супермаркета Perekrestok.ru

X5 Retail Group, мультиформатная розничная компания России, управляющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель, объявляет о досрочном открытии четвертого dark store онлайн-супермаркета Perekrestok.ru. Он расположен в городе Видное Московской области. Запуск объекта позволил создать около 1 тыс. рабочих мест в Московском регионе.

далее →

14 апреля / Комментарии
Владимир Путин предложил поддержать онлайн-сервисы доставки еды

Владимир Путин предложил поддержать онлайн-сервисы доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны в срок до 15 мая рассмотреть возможности поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового питания, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

далее →

13 апреля / Комментарии
Gett и Boxberry запустили доставку посылок зарубежных интернет-магазинов из пунктов выдачи на дом

Gett и Boxberry запустили доставку посылок зарубежных интернет-магазинов из пунктов выдачи на дом

Федеральная служба доставки Boxberry и сервис заказа такси и доставки Gett запустили новый сервис в Москве, чтобы обеспечить доставку онлайн-заказов в период самоизоляции. Водители Gett и курьеры Gett Delivery заберут посылки из пунктов выдачи Boxberry и постаматов партнёров и доставят получателям на дом.

далее →

13 апреля / Комментарии
AliExpress Россия предложит продавцам хранить товары на складе бесплатно

AliExpress Россия предложит продавцам хранить товары на складе бесплатно

AliExpress Россия ввела дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса — российские продавцы маркетплейса могут бесплатно хранить товары на складе в течение 60 дней. Таким образом компания поддерживает продавцов, у которых нет своего склада или которые вынуждены отказаться от нынешнего из-за ухудшений условий работы.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!