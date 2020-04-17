«М.Видео» и «Эльдорадо» запустили сервис «доставка на парковку»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила новый для российского рынка формат самовывоза техники — с парковки торгового центра. Покупателю не нужно покидать машину и заходить в магазин — в удобное для клиента время курьер вынесет товар из розничного магазина к автомобилю, продемонстрирует его при необходимости и бережно погрузит в багажное отделение. Бесконтактный сервис бесплатен и доступен в розничных магазинах, работающих как пункты выдачи онлайн-заказов или мини-склады (dark stores).

«М.Видео» и «Эльдорадо» на время работы магазинов в формате пунктов выдачи заказов запускает сервисную услугу по выдаче онлайн-покупок на парковке магазина или торгового центра. Для её получения при заказе на сайтах сетей или в приложении «М.Видео» покупателю необходимо при выборе формата доставки указать «самовывоз с парковки из магазина», а также оплатить покупку онлайн, что позволит исключить дополнительные социальные контакты. На данный момент при оплате на сайте действует скидка 5%.

После оформления заказа с клиентом свяжется сотрудник магазина для согласования точной даты и времени самовывоза, а также отправит подробную инструкцию для получения покупки. Для приобретения доступны все категории техники, по стоимости товара ограничений нет. Уточнить информацию о формате и графике работы конкретного магазина и возможности самовывоза с парковки можно на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо».

О прибытии на парковку клиент может оповестить магазин при помощи звонка по телефону. После этого сотрудник розничной сети доставит заказ к автомобилю и погрузит его в багажное отделение. Покупатель может осмотреть товар, убедиться в полной комплектации, отсутствии повреждений и наличии необходимой документации. Кассовый чек будет отправлен в электронном виде по СМС на указанный в заказе номер мобильного телефона покупателя. Обмен и возврат осуществляется в любом работающем розничном магазине в срок до 60 дней после совершения покупки.