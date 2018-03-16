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«М.Видео» и КРОК автоматизировали управление мобильными устройствами для продавцов в рознице

Компания «М.Видео» в партнёрстве с системным интегратором КРОК внедрила решение VMware AirWatch для удалённого управления и контроля мобильных устройств продавцов. В результате, активация, настройка и обновление более 2 000 планшетов и фаблетов с уникальным ПО для персонализированной работы с клиентами происходит в кратчайшие сроки и при высоком уровне информационной безопасности.

Решение VMware AirWatch позволяет визуализировать все смартфоны и другие устройства, с которыми работают продавцы, с помощью единого интерфейса. Как только новая версия приложения для работы продавца с клиентом готова к установке, сервис VMware AirWatch запускает и контролирует обновление ПО на всех гаджетах. Процесс обновления 2 000 планшетов в более чем 200 магазинах проходит практически одномоментно, на порядок увеличивая скорость внедрения изменений. Для сравнения, чтобы перенастроить устройства вручную только в одном магазине без учёта транспортировки оборудования техническим специалистам, требуется около недели.

Система собирает статистику о ходе развёртывания обновлений и настройки приложения, а также фиксирует факты и причины сбоев, что позволяет оперативно реагировать и устранять неполадки. Удалённая настройка и контроль мобильных устройств осуществляются при высоком уровне информационной безопасности. Так, VMware AirWatch использует методы хранения данных, предотвращающие их кражу. А если устройство было утеряно, украдено или перестало выходить на связь с сервером, корпоративное приложение вместе со всеми данными будет автоматически удалено при первом выходе в сеть.

«В прошлом году мы начали процесс диджитализации розницы — снабдили продавцов мобильными устройствами с „умным“ ПО для более качественного персонализированного сервиса в торговом зале. Как следствие, покупатели становятся более лояльными, что отражается на продажах. Поэтому нам важно, чтобы проекты, в которых задействованы наши мобильные сотрудники, развивались быстро и были адаптивными к развитию и совершенствованию. Внедрённая КРОК система VMware AirWatch позволяет не только существенно ускорить бизнес-процессы, но и обеспечить высокий уровень информационной безопасности», — отметил директор по информационным технологиям «М.Видео» Сергей Сергеев.

Специалисты компании КРОК совместно с IT-департаментом «М.Видео» поддерживают работоспособность системы. При этом эксперты ритейлера отвечают за первую и вторую линию техподдержки, КРОК — за третью. Проект внедрения и интеграции решения на базе VMware AirWatch в существующую IT-инфраструктуру «М.Видео» занял полтора месяца.

«Тенденция оснащения персонала мобильными устройствами активно развивается на российском рынке. Она востребована в банках, страховых, логистических компаниях и, конечно, в ритейле. „М.Видео“ реализует уникальный по масштабу и функционалу проект цифровой трансформации традиционных продаж, поэтому КРОК, обладая значительным опытом внедрения решений EMM (Enterprise Mobility Management), был рад присоединиться к процессу и оказать услуги по автоматизации и обеспечению безопасности их бизнеса», — прокомментировал руководитель направления инфраструктурных решений КРОК Иван Шумовский.

«М.Видео» в 2017 году в рамках проекта «Сделка здесь и сейчас» (Real Time Dealing) перевёл продавцов более 200 магазинов по всей России на работу с мобильными устройствами. Консультанты могут идентифицировать каждого покупателя по номеру телефона, помочь ему с выбором, сравнить особенности выбранных моделей и с учётом всех возможных вариантов скидок — накопленных бонусов, текущих акций, гарантии лучшей цены и пр. — сделать клиенту выгодное именно для него, индивидуальное предложение. Если клиент не готов принять решение о покупке, продавец для него формирует так называемую омни-корзину, т.е. делает предварительный заказ и отправляет покупателю на почту. Пилотный проект в 30 магазинах доказал эффективность мобильных технологий — в среднем продажи выросли до 5%, в некоторых точках разница достигла двузначных показателей, число постоянных покупателей в этих магазинах выросло на 30%.

Автор: Анна
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