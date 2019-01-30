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«М.Видео» и Perenio открыли Smart Home зоны в магазинах сети

Розничная сеть «М.Видео» и чешский технологический бренд Perenio IoT открыли бренд-зоны в 20 московских магазинах, где представлены инновационные продукты для управления «умным домом».

В бренд-зонах Perenio представлены готовые решения для обеспечения безопасности дома, квартиры, магазина или офиса, которыми легко управлять с помощью бесплатного мобильного приложения Perenio Smart. Система позволяет удалённо контролировать ситуацию в помещениях, получать уведомления об опасности, выбирать готовые сценарии работы или создавать собственные, а также просматривать историю событий и видеозаписи из облачного хранилища.

По оценке «М.Видео», Smart Home устройства — ключевой и самый динамичный сегмент в категории WiFi -connected техники. Спрос на эти устройства растёт год к году в три раза в штучном выражении и в четверо — в денежном благодаря выходу на российский рынок новых брендов, появлению программ для управления и комплексных решений, которые позволяют дистанционно контролировать вопросы безопасности дома или в офисе.

«В 2019 году рынок Smart Home устройств продолжит расти на 200-300%. Главный тренд — появление комплексных решений, включающих как оборудования для разных задач, так и приложения для управления. Например, при покупке системы управления зданием Perenio пользователь получает полный набор устройств под свои задачи и центр управления. В „М.Видео“ мы активно развиваем направление смарт-гаджетов, которые позволяют сэкономить время своему владельцу и сделать жизнь комфортнее», — отметил директор направления «Цифровая техника» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский.

Особенность проекта Perenio состоит в том, что пользователь может приобрести комплексное решение, которое закрывает базовые потребности в безопасности квартиры или офиса. Комплект устройств безопасности Perenio состоит из центра управления и четырёх высокочувствительных датчиков: дыма, открытия, движения и протечки. Систему можно дополнять другими устройствами, например, камерами.

«Наши решения работают на базе глобальной платформы с такими преимуществами как: защищённая система с локализованным программным обеспечением, интуитивное мобильное приложение для Android и iOS, разнесённое облачное хранение данных с главным сервером в Германии. Защита данных — один из факторов, на который мы делаем акцент, ведь нам важно, чтобы пользователи чувствовали не только комфорт и легкость в использовании продукции бренда, но и уверенность за сохранность личных данных. Именно этот пункт обеспечен в соответствии с европейским регламентом GDPR и российским законодательством», — говорит директор по развитию бизнеса Perenio IoT в России Кирилл Нефедов.

Автор: Анна
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