«М.Видео» и ВТБ выпускают совместную ко-брендинговую карту Visa

Розничная сеть «М.Видео», банк ВТБ и платёжная система Visa выпускают совместную ко-брендинговую карту, которая позволяет накапливать бонусные рубли в размере 3% от всех совершенных по карте покупок как в «М.Видео», так и за пределами сети. Бонусами можно оплатить электронику и бытовую технику в розничных магазинах сети «М.Видео» и на mvideo.ru.

В рамках ко-бренд программы клиенты могут оформить дебетовую карту Visa М.Видео-ВТБ в любом удобном отделении или в интернет- и мобильном банке ВТБ. Анкету на получение новой карты также можно найти на сайте mvideo.ru в разделе М.Бонус. Выпуск карты возможен при наличии у клиента любого пакета услуг банка. Если у клиента нет действующего пакета услуг, перед оформлением карты М.Видео-ВТБ, необходимо его оформить. Для активных клиентов, совершающих покупки по карте на сумму от пяти тысяч рублей в месяц, обслуживание карты бесплатно.

При оформлении первой ко-брендинговой карты клиент сразу получает в подарок 500 бонусных рублей от сети «М.Видео». Дальнейшее накопление зависит от суммы покупок, которые клиент совершает по новой карте. Бонусные рубли в размере 3% кеш-бэка от суммы накапливаются с любых покупок, оплаченных ко-брендинговой картой Visa М.Видео-ВТБ, в том числе совершенных вне «М.Видео». Подробнее об условиях начисления и активации бонусных рублей можно узнать на mvideo.ru.

«Выбирая партнёров для совместных проектов, сеть „М.Видео“ преследует главную цель: создать комфортные условия совершения покупок. Новый проект с ВТБ — как раз такое решение, которое позволит текущим и будущим клиентам делать приятные и, что важно, выгодные покупки электроники в „М.Видео“. Карта М.Видео — ВТБ привлекательна для клиентов тем, что имеет абсолютно прозрачные условия — правила программы максимально просты: 3% кэш-бека бонусами „М.Видео“ с каждой покупки, совершенной по карте всегда и везде. Это позволит клиентам сэкономить на покупках в сети до нескольких тысяч рублей в год. По нашей оценке, клиенты ко-брендинговых карт приобретают товары в сети 4-5 раз в год, что в 1,5 — 2 раза чаще, чем владельцы обычной бонусной карты. Экономия каждого владельца ко-брендинговой карты в среднем превышает 6000 рублей в год», — рассказала руководитель департамента программ лояльности и CRM в «М.Видео» Наталья Кузнецова.

Комиссия за оформление карты составляет 500 рублей и взимается однократно. За оформление дополнительных карт, в том числе на третье лицо, комиссия не взимается.

Накопленные бонусные рубли можно потратить в любом магазине сети «М.Видео» и на сайте mvideo.ru. Один бонусный рубль равен одному рублю РФ. Если клиент забыл ко-брендинговую карту, он все равно может воспользоваться накопленными бонусами, назвав на кассе свой номер телефона, к которому привязана карта, и подтвердив оплату бонусами кодом из СМС.