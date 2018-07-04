«М.Видео» масштабирует предиктивную аналитику для управления стоком и доставкой товаров на «Эльдорадо»

Компания «М.Видео» масштабирует «умный» сервис по прогнозированию спроса и распределению товарных запасов Infor Retail на сеть «Эльдорадо». Облачное решение, основанное на предиктивной аналитике, позволит стандартизировать логистические процессы в рамках объединения бэк-офисов двух розничных сетей, а также может повысить эффективность планирования и управления стоком в «Эльдорадо» до 25%.

Infor Retail включает в себя решения для комплексного планирования ассортимента и объёмов продаж, прогнозирования спроса, а также управления поставками. В основе сервиса лежит математический алгоритм, построенный на предиктивной аналитике. Программа оценивает сезонный трафик, уровень сервиса, то есть возможность найти желаемый товар на полке, географическое расположение магазина и региона, в котором он находится, а также долю онлайн заказов и вес магазина в общих продажах сети. Помимо «умного» автоматизированного функционала сервис имеет ручные фильтры, позволяющие обеспечить высокую точность прогнозирования продаж.

«М.Видео» использует решение Infor Retail для управления логистическими процессами на протяжении последних девяти лет. Оно позволяет с высокой точностью спрогнозировать покупательский спрос на самом детальном уровне — на конкретный товар, в каждом магазине, с точностью до недели, не допуская дефицита или перестока товаров. Интеграция с «Эльдорадо» предполагает объединение бек-офиса при сохранении раздельной розницы для сокращения операционных, в том числе логистических, расходов. Компании планируют завершить масштабирование Infor Retail на систему управления матрицей и распределения товарного запаса «Эльдорадо» к февралю 2019 года. Внедрение Infor Retail позволит на четверть повысить точность прогнозирования.

«Все больше клиентов „М.Видео“ и „Эльдорадо“ оформляют покупки в интернете. При этом около 70% из них хотят забрать товар в магазине в тот же день. Мы стремимся удовлетворить их запрос и обеспечивать самый быстрый доступ к популярным товарам и новинкам техники независимо от города и сезона. Умные сервисы позволяют нам с высокой точностью повышать операционную эффективность при сокращении расходов на обслуживание товарных запасов и логистические перевозки», — прокомментировала директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой компании «М.Видео» Ирина Дементьева.

«Решения Infor способны автоматизировать и перевести на новый уровень эффективности все ключевые бизнес-процессы крупных ритейлеров. За счёт этого обеспечивается гибкость к изменениям в запросах покупателей. Механизмы управления и инструменты для глубокого анализа данных в Infor Retail помогают мировым лидерам рынка, таким как „М.Видео“ принимать оптимальные решения на основе информации, поступающей в реальном времени по всем каналам взаимодействия с клиентами. Это особенно важно для работы в рамках концепции омниканальности», — отметил старший вице-президент и управляющий директор Infor Кори Толлефсон.

В апреле 2018 года «М.Видео» завершила сделку по покупке «Эльдорадо». Процесс юридического объединения двух компаний будет завершён до конца первого квартала 2019 года. Оба бренда будут сохранены, что позволит увеличить охват клиентов с точки зрения ценовых сегментов и ассортимента, а также регионального покрытия. Под управлением объединённой компании 831 магазин в 200 крупнейших городах России. Менеджмент Группы «М.Видео»-«Эльдорадо» делает ставку на значительное повышение операционной эффективности компании за счёт объединённых коммерческих и некоммерческих закупок и совместного управления складскими запасами, упрощения системы корпоративного управления, оптимизации ИТ-инфраструктуры, сокращения операционных затрат. По оценкам «М.Видео», синергетический эффект от объединения двух компаний в рамках одного юридического лица может составить до 18 млрд рублей на EBITDA в 2018-2020 годах при одновременном удвоении объединенных показателей EBITDA и чистой прибыли в перспективе пяти лет.