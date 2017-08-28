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«М.Видео», Microsoft и ФРИИ проведут хакатон по разработке чат-ботов для ритейла и использованию искусственного интеллекта

Продавец электроники «М.Видео», совместно с компанией Microsoft и Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявляют о проведении первого хакатона М.SMART по разработке чат-ботов для ритейла и использованию искусственного интеллекта в работе с розничными клиентами. Общий призовой фонд M.SMART составит 150 000 рублей, у победителя будет возможность заключить контракт с «М.Видео» на доработку идеи и ее коммерческий запуск.

Хакатон M.SMART пройдет в два этапа, финал — 23-24 сентября. В рамках отборочного тура, который продлится с 25 августа по 15 сентября включительно, зарегистрировавшиеся конкурсанты получат тестовое задание. К участию приглашаются программисты, разработчики чат-ботов, дизайнеры web и мобильных приложений. По результатам этого этапа эксперты «М.Видео», Microsoft и ФРИИ отберут лучшие решения и сформируют шортлист из 10-15 команд, которые и примут участие в финале хакатона 23-24 сентября.

Команды, прошедшие в финал, будут анонсированы на сайте хакатона 18 сентября. Выигравшая в финале команда получит главный приз — 150 000 рублей и шанс реализовать свою идею на базе IT-системы ведущего российского ритейлера электроники. Победители в специальных номинациях будут награждены игровыми консолями Xbox One S.

Финал хакатона M.SMART состоится в Москве, в центральном офисе компании «М.Видео» и продлится два дня (с утра 23 сентября до вечера 24 сентября). Участники могу выбрать одну из тем для разработки: агрегатор отзывов на сайте или бот-консультант по подбору товаров в приложении для продавцов. В состав жюри и менторов, которые будут оказывать поддержку и консультировать участников, войдут эксперты «М.Видео», Microsoft и ФРИИ.

«Наши клиенты осваивают новые технологии с потрясающей скоростью, и значит, мы как бизнес должны быть еще быстрее, чтобы приятно удивлять, быть удобными, понятными и безопасными. Ритейл, как и банки — это, прежде всего сервис, и инновации для нас критически необходимы. „М.Видео“ регулярно отслеживает и внедряет новые решения во всех сферах — блокчейн в расчетах с поставщиками, big data в планировании логистики и стока, мобильные решения для продавцов. Впервые для поиска новых идей и инструментов мы выбрали формат хакатона и надеемся, он станет не только полезным для бизнеса, но и даст интересный опыт ритейл-разработок для всех участников», — отметил руководитель дирекции информационных технологий «М.Видео» Сергей Сергеев.

«Облачные сервисы искусственного интеллекта и машинного обучения дают возможность по-новому общаться с покупателями: сделать взаимодействие с ними более адресным и персонифицированным, — прокомментировала Татьяна Делягина, директор по маркетингу технологий обработки данных и облачной платформы Microsoft в России. — Свежие идеи участников конкурса, реализованные на базе интеллектуальной облачной платформы Microsoft Azure, помогут „М.Видео“ на пути цифровой трансформации».

Помимо реализации интересного проекта, возможности выиграть приз и заключить контракт с «М.Видео», участников ждет общение с экспертами и возможность познакомиться с внутренней структурой разработки в компании.

Участие в хакатоне M.SMART бесплатное, необходима предварительная регистрация на официальном сайте мероприятия.

Автор: Анна
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