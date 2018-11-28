«М.Видео» начал принимать в trade-in неработающие и битые устройства

«М.Видео» расширил условия акции trade-in на смартфоны. Ритейлер в среднем на 75% увеличил скидки на покупку новых моделей, а также начал принимать неработающие и битые устройства. Приобрести новый смартфон по программе trade-in теперь можно со скидкой до 45 000 рублей.

«М.Видео» значительно увеличила размер скидок на покупку смартфонов по программе trade-in. В среднем, они выросли на 75%, скидки на новые устройства Samsung и Apple выросли на 40-60%. В зависимости от модели и объёма памяти сдаваемого смартфона пользователь получает выгоду до 45 000 тысяч рублей при покупке нового гаджета.

Впервые в России «М.Видео» добавила в программу trade-in нефункционирующие и повреждённые устройства с разбитым корпусом или экраном. Сдать можно устройства Apple, Samsung, Huawei/Honor и получить скидку на покупку нового смартфона любого бренда.

«С момента запуска летом 2017 года программа trade-in в „М.Видео“ пользуется все большей популярностью. В период промоакций до 25% флагманских моделей продаются с использованием trade-in. Мы стремимся значительно расширить аудиторию этой программы и сделать наше предложение действительно выгодным при покупке нового гаджета — теперь размеры скидок в „М.Видео“ сопоставимы с тем, что можно получить на вторичном рынке, продавая гаджет самостоятельно. При этом мы гарантируем простое и удобное оформление и безопасную, прозрачную сделку», — отметил директор направления «Аксессуары и сервисы» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский.

Акция проходит во всех розничных магазинах. Предварительно рассчитать потенциальную скидку можно самостоятельно на сайте. Кроме смартфонов в trade-in программах «М.Видео» также участвуют планшеты и видеоигры.

По итогам девяти месяцев продажи смартфонов в России выросли на 22% в деньгах и 2% в штуках. Спрос смещается в премиальный сегмент свыше 40 000 рублей, в том числе благодаря распространению финансовых сервисов, таких как trade-in и рассрочка, которые позволяют потребителям приобрести более дорогие технологичные устройства.