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«М.Видео» начала чинить технику Apple

Розничная сеть «М.Видео» первой в России открывает авторизованные сервисные центры Apple в магазинах бытовой техники и электроники. Благодаря специальному сертифицированному оборудованию от Apple починить разбитый экран iPhone или заменить батарею можно будет в кратчайшие сроки.

Первые два сервисных центра Apple откроются в магазинах «М.Видео» в Москве в ТЦ Авиапарк (м. ЦСК) и ТЦ «Мебель Град» (м. Домодедовская). В перспективе проект может быть расширен и на другие города. Авторизованные сервисные центры в магазинах ритейлера оборудованы сертифицированным оборудованием, детали и запчасти получают напрямую от Apple, сотрудники прошли обучение, обслуживание техники происходит с чётким соблюдением процедур производителя.

В сервисных центрах Apple в магазинах «М.Видео» клиенты могут получить полный спектр услуг — настроить iPhone или Mac, установить новое программное обеспечение, снять блокировку, произвести гарантийный и постгарантийный ремонт. Обратиться в сервисный центр «М.Видео» могут все владельцы техники Apple вне зависимости от страны покупки или продавца, если техника сертифицирована для использования на территории России. Обменять или вернуть купленные в «М.Видео» гаджеты от Apple покупатели, как и прежде, смогут в магазинах.

Автор: Анна
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