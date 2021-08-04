М.Видео начала предлагать покупателям цены на основе искусственного интеллекта
Компания М.Видео запустила персонализированные ценовые предложения на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для пользователей мобильной платформы. Сервис предлагает авторизованным клиентам гарантированную скидку с учётом истории прошлых покупок и доступных бонусов. Продажи через мобильную платформу во втором квартале 2021 года выросли в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 52,1 миллиарда рублей. Оборот мобильной платформы достиг 64% от общих онлайн-продаж.
М.Видео продолжает выстраивать долгосрочные отношения с покупателями за счёт высокой персонализации сервиса и развития цифрового бесшовного опыта. Компания внедрила модель с предложением персональной цены на основе искусственного интеллекта в мобильное предложение продавца и клиента, и авторизованный пользователь уже на раннем этапе при просмотре товаров видит возможную финальную стоимость покупки с учётом индивидуальной скидки и других акций, а также накопленных бонусов. Потратить бонусы сейчас или продолжить копить на новые покупки, клиент выбираем сам.
Персональное ценовое предложение определяет искусственный интеллект на основе истории покупок и целого ряда доступных скидочных инструментов. Сейчас персональная цена доступна в мобильном приложении М.Видео для самостоятельного шоппинга и в мобильном приложении консультанта, если клиенту требуется помощь при покупке в магазине. В результате, конверсия в мобильном приложении клиента выросла в 1,5 раза. В ближайшее М.Видео планирует запустить персональную цену и для покупателей сайта.
«Мы стремимся создать для наших клиентов удобную единую цифровую среду с максимально персонализированным опытом. Для это мы регулярно совершенствуем возможности мобильного приложения и внедряем новые технологии. Так, персональное ценообразование помогает клиентам совершать наиболее выгодные покупки, а нам узнать больше про их предпочтения, что в дальнейшем даст для потребителей ещё больше преимуществ. Механика позволяет нам также увеличить базу авторизованный клиентов и перевести их на платформу OneRetail. Это не только увеличивает лояльность, но и частоту взаимодействия с нами, что в свою очередь влияет на рост среднего чека и частоту покупок. В ближайшее время мы планируем расширить механику и для пользователей веб-платформы».
Управляющий директор блока OneRetail Группы М.Видео-Эльдорадо Дагмара Иванова.