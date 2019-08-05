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«М.Видео» начала продажи гаджетов для покупателей 1+

Сеть «М.Видео» запустила продажи интеллектуальных гаджетов для самых маленьких покупателей, первым стал портативный диапроектор «ДиаКубик» с восстановленными диафильмами, так любимыми советскими детьми. Продукция компании Cinemood рассчитана на детей от 1 года.

По данным специалистов сети магазинов «М.Видео», в первом полугодии на российском рынке отмечался значительный рост продаж нишевых технологичных товаров для детей разных возрастов. Двузначную динамику год к году демонстрируют детские смарт-часы с возможностью отслеживания местоположения, отправки сообщений и вызова экстренной помощи. Также практически вдвое выросли продажи дронов стоимостью до 8 тыс. рублей, повышенным спросом пользуются детские планшеты, электрические зубные щетки и наушники. В несколько раз увеличилась популярность электротранспорта: гироскутеров, электросамокатов и электровелосипедов.

«Нам близка идея возрождения культуры просмотра старых добрых диафильмов, на которых выросло не одно поколение. Благодаря нашему партнерству такие девайсы станут доступны широкой аудитории. „ДиаКубик“ может пользоваться заметным спросом в преддверии начала учебного года как приятный и полезный подарок», — отмечает руководитель департамента «Аксессуары цифровой техники» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Шаповалов.

«ДиаКубик» бережно знакомит ребенка с цифровым миром и является инновационным воплощением того самого диапроектора из детства. Устройство предлагает семьям удобный доступ к регулярно пополняемой библиотеке из более чем 300 восстановленных и озвученных советских диафильмов и золотой коллекции киностудии «Союзмультфильм». Среди сказок в картинках пользователи обнаружат истории про Винни-Пуха, Карлсона и других любимых героев, а также новый озвученный диафильм по мотивам классической трилогии мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Текст читает Антон Табаков, который подарил голос коту Матроскину в новом анимационном сериале «Простоквашино». Цифровая платформа предлагает уникальную библиотеку диафильмов на английском по мотивам современной анимации и в стихах.

Новый флагман от CINEMOOD с диафильмами внутри доступен во всех магазинах «М.Видео» по специальной цене 19 990 рублей. В стоимость включена полугодовая подписка CINEMOOD Cloud. В ее состав входят крупнейший в России онлайн-кинотеатр ivi (85 000+ фильмов и сериалов), детский онлайн-кинотеатр «МУЛЬТ», «Детское радио», «Яндекс.Музыка», десятки колыбельных, аудиосказок, современные мультфильмы, уникальные уроки «Театра Теней» для развития мелкой моторики. Есть функция дублирования экрана iOS устройств и стриминг с YouTube. Стоимость дальнейшей подписки составляет 990 руб. в месяц. Модель получения контента по подписке освобождает родителя от множества транзакций по каждой просьбе ребенка купить тот или иной мультик, достаточно одной оплаты, чтобы пользователь получил доступ сразу ко всей библиотеке развлекательных и образовательных сервисов. «ДиаКубик» позволяет загружать собственные кино и мультфильмы. Эта функция работает без подписки.

«Благодаря нашим партнерам ещё больше родителей по всей стране смогут познакомить своих детей с волшебством диафильмов и рассказывать им сказки в новом формате: проецируя их прямо на потолок детской или стену палатки в походе. Чтение диафильмов детям — очень важная семейная традиция, ведь она позволяет показать свою заботу, укрепить с ними эмоциональную связь, транслировать правильные ценности и развить образное мышление малыша», — рассказал генеральный директор компании «МУЛЬТиКУБИК» Михаил Буховцев.

Автор: Анна
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