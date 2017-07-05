«М.Видео» начинает продавать онлайн-кассы

Компания «М.Видео» объявляет о старте продаж онлайн-касс IT-разработчика «Эвотор». «М.Видео» стала первой федеральной сетью, предлагающей комплексное решение для настройки и автоматизации работы малого бизнеса в соответствии с обновленными требованиями 54-ФЗ. Продажи кассовой техники начнутся 5 июля в пятидесяти крупнейших магазинах сети, а также на mvideo.ru.

«М.Видео» предложит владельцам малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям комплексное решение по покупке, активации, настройке и обслуживанию онлайн-касс. Доступность магазинов и онлайн канала сети, уровень сервиса, а также системный подход к удовлетворению потребности покупателей в выборе и обслуживании техники делают ритейлера эффективным каналом дистрибуции и обеспечивают широкое покрытие целевой аудитории 54-ФЗ.

«Продажа онлайн-касс является для нас органичным продолжением работы с потребителями, так как в рамках нового законодательства целевая аудитория этого продукта — обычные люди, которые имеют свое небольшое дело и развивают его самостоятельно. Они часто покупают технику в „М.Видео“, хорошо нас знают и ценят нашу доступность, ассортимент, высокое качество товаров и уровень сервиса во всех каналах продаж. В перспективе ассортимент технических и программных решений для малого бизнеса, доступный в нашей сети, может расшириться», — прокомментировал директор по развитию продуктов, аксессуаров и сервисов компании «М.Видео» Никита Тихвинский.

Смарт-терминал «Эвотор» представляет собой планшетный компьютер, выполненный в едином корпусе с фискальным регистратором, фискальным накопителем и набором USB-портов, и поставляется с бесплатным базовым ПО. Устройство внесено в реестр ФНС и обладает широкими возможностями по автоматизации бизнес-процессов малого, микро- и среднего бизнеса. Выход в Интернет осуществляется через SIM-карту или Wi-Fi, доступны наличные и безналичные платежи, а также создание программы лояльности и системы скидок для клиентов. К смарт-терминалу можно дополнительно подключить весы, сканеры штрих-кодов, денежные ящики, принтеры этикеток и банковские терминалы. Преимуществом оборудования «Эвотор» является доступ к облачному магазину приложений EvoStore, который позволяет пользователю смарт-терминала получить именно тот функционал, который соответствует целям и задачам конкретного бизнеса, без переплат за лишние сервисы. Уже сейчас можно подключить и настроить интеграцию с 1С, системы товарного, бухгалтерского, управленческого учета, программы лояльности, сервисы стимулирования продаж и т.п.

Продажи онлайн-касс в «М.Видео» стартуют в 50 городах по всей России, в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Мурманске, Архангельске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Волгограде, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Перми, Челябинске, Уфе, Рязани, Воронеже, Тамбове, Калуге, Туле, Самаре, Саратове, Смоленске, Новосибирске, Тюмени, Омске, Владивостоке, Хабаровске,

«М.Видео» обеспечивает целую экосистему вокруг кассовой техники. В одном месте, в один клик клиенты смогут решить базовые задачи по переходу на новое оборудование в соответствии с законодательством и спецификой работы. В продаже доступны три готовых комплекта «Эвотор» с различной комплектацией: смарт-терминал без сканера, смарт-терминалы со сканерами штрих кодов 1D (для большинства направлений) и 2D (для продажи алкогольной продукции). Розничная цена составит от 28490 рублей до 43490 рублей в зависимости от комплектации набора. Помимо самого устройства «М.Видео» также планирует предлагать технические и программные решения, такие как пакет установки, активации онлайн-касс, оформление обслуживания оператором фискальных данных, а также подписки на приложения и сервисы.

«Мы создали недорогое устройство, которое обладает, во-первых, интуитивно понятным интерфейсом для тех, кому раньше не приходилось сталкиваться с автоматизацией процессов и ведением учета, а во-вторых, неограниченным функционалом, который как конструктор может подстраиваться под любой бизнес и меняться вместе с ним. Благодаря этому, маленькие компании и ИП получат современные профессиональные инструменты для максимальной эффективности. Партнерство с „М.Видео“, крупнейшей федеральной сетью электроники и бытовой техники, которая обладает большой экспертизой в работе с клиентами, позволит донести до нашей аудитории эти преимущества и даст возможность малому и микро-бизнесу стать более современными, прозрачными и устойчивыми», — отметил генеральный директор и сооснователь «Эвотор» Андрей Романенко.

С 1 июля 2017 вступили в силу правила, обязывающие розничный бизнес применять новые кассы, которые в режиме реального времени передают данные о всех транзакциях в Федеральную налоговую службу. К 1 июля 2018 года на новые кассы должны перейти все индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению, и организации, которые платят единый налог на вменённый доход (ЕНВД).