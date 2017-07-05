+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«М.Видео» начинает продавать онлайн-кассы

Компания «М.Видео» объявляет о старте продаж онлайн-касс IT-разработчика «Эвотор». «М.Видео» стала первой федеральной сетью, предлагающей комплексное решение для настройки и автоматизации работы малого бизнеса в соответствии с обновленными требованиями 54-ФЗ. Продажи кассовой техники начнутся 5 июля в пятидесяти крупнейших магазинах сети, а также на mvideo.ru.

«М.Видео» предложит владельцам малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям комплексное решение по покупке, активации, настройке и обслуживанию онлайн-касс. Доступность магазинов и онлайн канала сети, уровень сервиса, а также системный подход к удовлетворению потребности покупателей в выборе и обслуживании техники делают ритейлера эффективным каналом дистрибуции и обеспечивают широкое покрытие целевой аудитории 54-ФЗ.

«Продажа онлайн-касс является для нас органичным продолжением работы с потребителями, так как в рамках нового законодательства целевая аудитория этого продукта — обычные люди, которые имеют свое небольшое дело и развивают его самостоятельно. Они часто покупают технику в „М.Видео“, хорошо нас знают и ценят нашу доступность, ассортимент, высокое качество товаров и уровень сервиса во всех каналах продаж. В перспективе ассортимент технических и программных решений для малого бизнеса, доступный в нашей сети, может расшириться», — прокомментировал директор по развитию продуктов, аксессуаров и сервисов компании «М.Видео» Никита Тихвинский.

Смарт-терминал «Эвотор» представляет собой планшетный компьютер, выполненный в едином корпусе с фискальным регистратором, фискальным накопителем и набором USB-портов, и поставляется с бесплатным базовым ПО. Устройство внесено в реестр ФНС и обладает широкими возможностями по автоматизации бизнес-процессов малого, микро- и среднего бизнеса. Выход в Интернет осуществляется через SIM-карту или Wi-Fi, доступны наличные и безналичные платежи, а также создание программы лояльности и системы скидок для клиентов. К смарт-терминалу можно дополнительно подключить весы, сканеры штрих-кодов, денежные ящики, принтеры этикеток и банковские терминалы. Преимуществом оборудования «Эвотор» является доступ к облачному магазину приложений EvoStore, который позволяет пользователю смарт-терминала получить именно тот функционал, который соответствует целям и задачам конкретного бизнеса, без переплат за лишние сервисы. Уже сейчас можно подключить и настроить интеграцию с 1С, системы товарного, бухгалтерского, управленческого учета, программы лояльности, сервисы стимулирования продаж и т.п.

Продажи онлайн-касс в «М.Видео» стартуют в 50 городах по всей России, в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Мурманске, Архангельске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Волгограде, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Перми, Челябинске, Уфе, Рязани, Воронеже, Тамбове, Калуге, Туле, Самаре, Саратове, Смоленске, Новосибирске, Тюмени, Омске, Владивостоке, Хабаровске,

«М.Видео» обеспечивает целую экосистему вокруг кассовой техники. В одном месте, в один клик клиенты смогут решить базовые задачи по переходу на новое оборудование в соответствии с законодательством и спецификой работы. В продаже доступны три готовых комплекта «Эвотор» с различной комплектацией: смарт-терминал без сканера, смарт-терминалы со сканерами штрих кодов 1D (для большинства направлений) и 2D (для продажи алкогольной продукции). Розничная цена составит от 28490 рублей до 43490 рублей в зависимости от комплектации набора. Помимо самого устройства «М.Видео» также планирует предлагать технические и программные решения, такие как пакет установки, активации онлайн-касс, оформление обслуживания оператором фискальных данных, а также подписки на приложения и сервисы.

«Мы создали недорогое устройство, которое обладает, во-первых, интуитивно понятным интерфейсом для тех, кому раньше не приходилось сталкиваться с автоматизацией процессов и ведением учета, а во-вторых, неограниченным функционалом, который как конструктор может подстраиваться под любой бизнес и меняться вместе с ним. Благодаря этому, маленькие компании и ИП получат современные профессиональные инструменты для максимальной эффективности. Партнерство с „М.Видео“, крупнейшей федеральной сетью электроники и бытовой техники, которая обладает большой экспертизой в работе с клиентами, позволит донести до нашей аудитории эти преимущества и даст возможность малому и микро-бизнесу стать более современными, прозрачными и устойчивыми», — отметил генеральный директор и сооснователь «Эвотор» Андрей Романенко.

С 1 июля 2017 вступили в силу правила, обязывающие розничный бизнес применять новые кассы, которые в режиме реального времени передают данные о всех транзакциях в Федеральную налоговую службу. К 1 июля 2018 года на новые кассы должны перейти все индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению, и организации, которые платят единый налог на вменённый доход (ЕНВД).

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

4 июля / Комментарии
Группа «Сафмар» рассказала о перспективах «Эльдорадо» и «М.Видео»

Группа «Сафмар» рассказала о перспективах «Эльдорадо» и «М.Видео»

Новый владелец сетей электроники и бытовой техники «Эльдорадо» и «М.Видео» группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова подготовила для инвесторов презентацию, в которой отразила свое видение перспектив синергии двух сетей.

далее →

3 июля / Комментарии
Китайские смартфоны заняли 24% рынка в первом полугодии 2017 года

Китайские смартфоны заняли 24% рынка в первом полугодии 2017 года

В первом полугодии 2017 года россияне приобрели около 3 млн смартфонов пяти наиболее популярных китайских брендов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «М.Видео». Вместе эти бренды заняли второе место на российском рынке смартфонов по количеству проданных устройств, уступая только корейской Samsung.

далее →

3 июля / Комментарии
Mastercard исследовала драйверы развития экономики совместного потребления

Mastercard исследовала драйверы развития экономики совместного потребления

На конференции Money20/20 Europe в Копенгагене Mastercard представила доклад о вызовах, с которыми сталкивается экономика совместного потребления (sharing economy), и возможностях ее развития.

далее →

29 июня / Комментарии
«Связной»: рост рынка смартфонов в России ускорился

«Связной»: рост рынка смартфонов в России ускорился

Ритейлер «Связной» оценил рынок смартфонов в России в 1 полугодии и 2 квартале 2017 года. В 1 полугодии 2017 года продажи смартфонов в России выросли на 9 % в штуках и на 13 % в рублях. Всего жители нашей страны приобрели более 12 млн устройств на сумму порядка 155 млрд рублей.

далее →

29 июня / Комментарии
McDonald’s запустила в Москве сервис доставки еды

McDonald’s запустила в Москве сервис доставки еды

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s запустила в Москве сервис доставки еды. По словам одного из менеджеров McDonald’s, проект стартовал в среду, 28 июня. Он осуществляется в тестовом режиме, и на сегодняшний день в нем участвуют шесть ресторанов, однако их число будет расширяться.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!